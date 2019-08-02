"مسك للفنون" يستعرض ألوان الثقافة العسيرية عبر معارض فنية

المعهد يقيم برامج وأنشطة تدريبية وإبداعية بالتزامن مع موسم السودة

يبدأ معهد مسك للفنون اليوم الخميس 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، في تنظيم حزمة من البرامج والأنشطة الفنية في مدينة أبها لمدة شهر كامل، وتتمثل في معرضين فنيين وورش عمل تدريبية للهواة والأطفال، ودورات قصيرة خاصة بالفنانين ومعرض للرسم الحي، وبازار للفنانين؛ وذلك بالتزامن مع موسم السودة.

ودعا معهد "مسك للفنون"، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، المهتمين بالفنون من فئات المجتمع كافة في منطقة عسير، إلى الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة التي تقام في على طول شهر أغسطس في كل من قرية المفتاحة ومنطقة السودة.

وتتضمن برامج قرية المفتاحة ورش عمل يومية لمدة 40 دقيقة؛ للتدريب على عدة أنواع من الفنون، ودورات قصيرة خاصة بالفنانين التي تتطلب التسجيل المسبق، إلى جانب إقامة بازار خاص بالفنانين مع نهاية كل أسبوع.

وتشتمل برامج قرية المفتاحة على معرض أرض الطود الخاص بأعمال فنية متنوعة تعكس بيئة عسير؛ حيث يستعرض المعرض ثقافة المنطقة الجنوبية عبر الفن؛ حيث يركز معرض أرض الطود على مفهوم الزمان والمكان في تشكيل هوية وتاريخ منطقة عسير، ويستعرض مخزونها التراثي والثقافي والفني.

أما منطقة السودة؛ فتحتوي على معرض الخطوة، وورش عمل يومية بمعدل 40 دقيقة خاصة للهواة والأطفال، يتعلمون من خلالها أساليب متنوعة لتحفيز المواهب الفنية الشابة، ونشر ثقافة الفن المرئي.

وستقام مبادرة "تجلت" المتمثلة في إيجاد منصة تجمع الفنانين مع بعضهم؛ لمناقشة أحوال المشهد الفني ومستجداته، وإنتاج الأعمال الفنية في الوقت ذاته، وإتاحة الفرصة للزوار لمشاهدة الفنانين وهم يمارسون إبداعاتهم الفنية.

وفما يتعلق بمعرض الخطوة؛ فهو يشتمل على صور ومقاطع مرئية تعكس جميعها الثقافة الشعبية لرقصة الخطوة، وقدرة الحركة في التعبير عن شعور الأصالة الذي يخالج أبناء المنطقة الجنوبية، وارتباط ذلك بطبيعة المكان الجبلي، وما يتصل بذلك من أزياء تعكس التفرد الذي تتمتع به منطقة عسير.

ويبرز الجدار الموسيقي في معرض الخطوة، الآلات مثل الزير والبرميل والزلفة والمفراز والتنكة، ودورها في تأليف مقطوعات من أصوات وسكتات متنافرة ومتناغمة، ميّزت الخطوة الجنوبية كرقصة شعبية عن غيرها.

ويحتوي معرض الخطوة على قوس الظلال الذي يمثل انعكاس الترابط المعتمد بالخطوة، وإضفاء نوع من الاحتواء العائلي بتكوين الأقواس المتقابلة بين أفراد العائلة الواحدة، وتم اختيار هذا التشكيل الأدائي؛ نظرًا لما تُمَثّله الأقواس من الرحابة والكرم واللحمة؛ فتعرض الظلال المؤدية للخطوة متماشية مع الآلات والإيقاعات في صوة غير اعتيادية.

وفي الوقت الذي يشتمل فيه المعرض على قسم تحت اسم الخطوة البانورامية؛ بحيث يعيش الزائر صورة حية كاملة لأداء الخطوة، عبر التعرف عليها بأدق تفاصيلها؛ حيث يقدم المعرض عرضًا حيًّا للخطوة وفرصة المشاركة فيها.

يُذكر أن معهد مسك للفنون يُعد مركزًا ثقافيًّا يُعنى بالفن والفنانين، ويعمل تحت مؤسسة "مسك الخيرية"، وقد تأسس عام 2017م، ويسعى المعهد إلى تشجيع المواهب الفنية الشابة المحلية في المملكة العربية السعودية، والارتقاء بسمعة الفنون السعودية والعربية، وتمكين التبادل والحوار الثقافي العالمي.