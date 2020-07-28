"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم
بينها المطاعم والمقاهي الشعبية والبوفيهات والسيارات المتجولة لبيع الأغذية
قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم: إنه ابتداءً من اليوم ألزم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" عدة انشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.
وأضاف "الحسين" أن هذه الأنشطة تشمل: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.
وقال متحدث "التجارة": هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي:
- المشاغل وصالونات التجميل.
- البقالات والتموينات.
- محطات الوقود.
- ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات.
- مغاسل الملابس، والحلاقين.
"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-28
قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم: إنه ابتداءً من اليوم ألزم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" عدة انشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.
وأضاف "الحسين" أن هذه الأنشطة تشمل: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.
وقال متحدث "التجارة": هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي:
- المشاغل وصالونات التجميل.
- البقالات والتموينات.
- محطات الوقود.
- ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات.
- مغاسل الملابس، والحلاقين.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:13 PM
"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم
بينها المطاعم والمقاهي الشعبية والبوفيهات والسيارات المتجولة لبيع الأغذية
قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم: إنه ابتداءً من اليوم ألزم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" عدة انشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.
وأضاف "الحسين" أن هذه الأنشطة تشمل: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.
وقال متحدث "التجارة": هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي:
- المشاغل وصالونات التجميل.
- البقالات والتموينات.
- محطات الوقود.
- ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات.
- مغاسل الملابس، والحلاقين.