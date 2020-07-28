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"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم

بينها المطاعم والمقاهي الشعبية والبوفيهات والسيارات المتجولة لبيع الأغذية

قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم: إنه ابتداءً من اليوم ألزم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" عدة انشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأضاف "الحسين" أن هذه الأنشطة تشمل: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.

وقال متحدث "التجارة": هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي:

- المشاغل وصالونات التجميل.

- البقالات والتموينات.

- محطات الوقود.

- ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات.

- مغاسل الملابس، والحلاقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم
سبق

قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم: إنه ابتداءً من اليوم ألزم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" عدة انشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأضاف "الحسين" أن هذه الأنشطة تشمل: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.

وقال متحدث "التجارة": هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي:

- المشاغل وصالونات التجميل.

- البقالات والتموينات.

- محطات الوقود.

- ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات.

- مغاسل الملابس، والحلاقين.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:13 PM

"الحسين": "مكافحة التستر" يلزم 9 أنشطة بالدفع الإلكتروني بداية من اليوم

بينها المطاعم والمقاهي الشعبية والبوفيهات والسيارات المتجولة لبيع الأغذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,321

قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم: إنه ابتداءً من اليوم ألزم "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" عدة انشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني.

وأضاف "الحسين" أن هذه الأنشطة تشمل: المطاعم، المقاهي الشعبية، البوفيهات، السيارات المتجولة لبيع الأغذية، شركات تجهيز الطعام، محلات العصائر والآيسكريم، المأكولات البحرية، الوجبات السريعة، الكوفي شوب.

وقال متحدث "التجارة": هذه الأنشطة تضاف للأنشطة التجارية التي ألزمت سابقاً بتوفير الدفع الإلكتروني وهي:

- المشاغل وصالونات التجميل.

- البقالات والتموينات.

- محطات الوقود.

- ورش وقطع غيار السيارات والسمكرة والدهان، إلكترونيات وتكييف السيارات، ميكانيكا ومحلات زينة وتنجيد السيارات.

- مغاسل الملابس، والحلاقين.

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