اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.
ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية.
اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية
يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك
اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.
ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية.
اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.
اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية
يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك
اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.
ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية.