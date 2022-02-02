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مجلس الأمة الكويتي يوصي بتخفيف إجراءات "كورونا"

الاكتفاء بجرعتين من اللقاح لاعتبار الشخص محصنًا

أوصى مجلس الأمة الكويتي، اليوم "الأربعاء"، بتخفيف قواعد فيروس كورونا بالبلاد، على أن يتم التصويت لتمرير تلك التوصيات في جلسة البرلمان المقبلة.

وتضمنت التوصيات الاكتفاء بجرعتين من اللقاح، لاعتبار الشخص محصنًا تحصينًا كاملًا، ورفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص "بي سي آر"، لدخول المرافق العامة وكذلك السفر للدول التي تستقبل غير المطعمين، وعدم التفرقة بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشملت التوصيات أيضًا إلغاء طلب فحص الـ"بي سي آر" للكويتي القادم من الخارج، والاكتفاء بفحص لدى وصوله البلاد حتى لا يتم احتجازه في الخارج حال ثبتت إصابته.

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مجلس الأمة الكويتي يوصي بتخفيف إجراءات "كورونا"
سبق

أوصى مجلس الأمة الكويتي، اليوم "الأربعاء"، بتخفيف قواعد فيروس كورونا بالبلاد، على أن يتم التصويت لتمرير تلك التوصيات في جلسة البرلمان المقبلة.

وتضمنت التوصيات الاكتفاء بجرعتين من اللقاح، لاعتبار الشخص محصنًا تحصينًا كاملًا، ورفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص "بي سي آر"، لدخول المرافق العامة وكذلك السفر للدول التي تستقبل غير المطعمين، وعدم التفرقة بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشملت التوصيات أيضًا إلغاء طلب فحص الـ"بي سي آر" للكويتي القادم من الخارج، والاكتفاء بفحص لدى وصوله البلاد حتى لا يتم احتجازه في الخارج حال ثبتت إصابته.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:00 PM

مجلس الأمة الكويتي يوصي بتخفيف إجراءات "كورونا"

الاكتفاء بجرعتين من اللقاح لاعتبار الشخص محصنًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى مجلس الأمة الكويتي، اليوم "الأربعاء"، بتخفيف قواعد فيروس كورونا بالبلاد، على أن يتم التصويت لتمرير تلك التوصيات في جلسة البرلمان المقبلة.

وتضمنت التوصيات الاكتفاء بجرعتين من اللقاح، لاعتبار الشخص محصنًا تحصينًا كاملًا، ورفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص "بي سي آر"، لدخول المرافق العامة وكذلك السفر للدول التي تستقبل غير المطعمين، وعدم التفرقة بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشملت التوصيات أيضًا إلغاء طلب فحص الـ"بي سي آر" للكويتي القادم من الخارج، والاكتفاء بفحص لدى وصوله البلاد حتى لا يتم احتجازه في الخارج حال ثبتت إصابته.

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