"الحوشان": بناء منصة إلكترونية للتدريب التقني عن بُعد خلال 2022

خلال لقاء عقده مع القيادات التدريبية والإدارية في منطقة مكة المكرمة

ترأس نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني لقاء القيادات التدريبية والإدارية بمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

وقال "الحوشاني" خلال اللقاء الذي عقد اليوم: أهم المشاريع التي ستعمل عليها المؤسسة في العام 2022 : بناء منصة إلكترونية للتدرب عن بُعد، والشهادات الاحترافية، ومشروع تفعيل الشراكة مع معاهد الشراكات الاستراتيجية، والعمل على تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية، ومشروع الكفايات الوظيفية، وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، بجانب مشروع بناء وتصميم وتطوير نظام تدريب الموظفين الإلكتروني، بالإضافة إلى مشروع ضبط جودة العملية التدريبية.

وشهد اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التدريب التقني بالمنطقة، كما نفذت زيارة تفقدية لمقر الشراكات الاستراتيجية بمدينة جدة.