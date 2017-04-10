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في اتصال هاتفي مشترك.. الملك و"ترامب" و"بوتين" يستعرضون الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك+

وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اتصال هاتفي مشترك.. الملك و"ترامب" و"بوتين" يستعرضون الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك+
سبق

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:34 AM

في اتصال هاتفي مشترك.. الملك و"ترامب" و"بوتين" يستعرضون الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك+

وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,208

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

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