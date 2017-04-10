جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
في اتصال هاتفي مشترك.. الملك و"ترامب" و"بوتين" يستعرضون الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك+
وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة
جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
في اتصال هاتفي مشترك.. الملك و"ترامب" و"بوتين" يستعرضون الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك+
وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة
جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.