معرض جدة الدولي للكتاب يحتفي بشاعر الوطن إبراهيم خفاجي

تقيم جمعية الثقافة والفنون بجدة، في اليوم الثاني من المعرض الدولي للكتاب، أمسية فنية وثقافية عن تراث شاعر الوطن الراحل، كاتب النشيد الوطني، إبراهيم خفاجي.

وينطلق معرض جدة الدولي للكتاب يوم الخميس الموافق 26 ربيع الأول.

يشارك في الأمسية بأغنية، كل من: الموسيقار جميل محمود، الموسيقار غازي علي، الفنان د.عبدالله رشاد، الدكتور عبدالله مناع، الفنان طارق عبدالله، وقصيدة للشاعر نجم سهيل الذيابي، ويدير الحوار الدكتور عمر الجاسر.

وشكر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، د.عمر الجاسر، وزير الثقافة والإعلام على هذا التوجيه الذي يدل على حرصه، وشكر الجهود وتكريم من خدموا الساحة الفنية والثقافية في وطننا الغالي، مضيفاً أن الشاعر الراحل ما زال مخلدًا في ذاكرتنا واسمه لن ينسى ما دام يتردد النشيد الوطني الذي كتبه وحفظه الكبير والصغير.