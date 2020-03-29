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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

التسوُّق بـ"ملكية ينبع": وفرة في السلع التموينية.. وجهود رقابية وصحية.. ووعي عالٍ للمستهلك

دعت إلى عدم التهاون بالخروج من المنزل إلا للضرورة

حرصت الهيئة الملكية بينبع على تطبيق جميع القرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 ، وتفعيل هذه القرارات على أرض الواقع منذ اللحظة الأولى لصدورها.

ومن تلك الإجراءات الاحترازية: توفير المعقمات وقفازات الأيدي والكمامات عند مداخل مراكز التموين والسوبرماركت، إضافة إلى تعقيم الثلاجات وأسطح التلامس داخل المراكز التموينية وفق جداول محددة، يتم مراجعتها من المختصين دوريًّا. كما تم منع عرض أي منتجات من الخضراوات والفواكه قبل التغليف المسبق، وكذلك المخبوزات في جميع المخابز؛ وذلك لمنع انتقال الميكروبات المُمْرِضة من خلالها، وتم وضع علامات محددة على الأرض أمام نقاط المحاسبة لتباعد مترين بين كل عميل وآخر حتى لا تنتقل الميكروبات بين الزبائن عن طريق الرذاذ.

ونوهت الهيئة الملكية بينبع بالدور الكبير للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية بفئاتهم كافة، من خلال الوعي الوطني الذي أبدوه منذ بداية توجيهات الدولة، وتطبيقهم القرارات بكل تعاون وتفهم.. مهيبة بجميع الأهالي بمدينة ينبع الصناعية لعدم التهاون بالخروج من المنزل، واقتصار ذلك على الحاجة الضرورية.

وشددت الهيئة الملكية على جميع منافذ البيع بتوفير نقاط اتصال، يتم من خلالها استقبال الطلبات وإيصالها للمنازل دون الحاجة للخروج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التسوُّق بـ"ملكية ينبع": وفرة في السلع التموينية.. وجهود رقابية وصحية.. ووعي عالٍ للمستهلك
سبق

حرصت الهيئة الملكية بينبع على تطبيق جميع القرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 ، وتفعيل هذه القرارات على أرض الواقع منذ اللحظة الأولى لصدورها.

ومن تلك الإجراءات الاحترازية: توفير المعقمات وقفازات الأيدي والكمامات عند مداخل مراكز التموين والسوبرماركت، إضافة إلى تعقيم الثلاجات وأسطح التلامس داخل المراكز التموينية وفق جداول محددة، يتم مراجعتها من المختصين دوريًّا. كما تم منع عرض أي منتجات من الخضراوات والفواكه قبل التغليف المسبق، وكذلك المخبوزات في جميع المخابز؛ وذلك لمنع انتقال الميكروبات المُمْرِضة من خلالها، وتم وضع علامات محددة على الأرض أمام نقاط المحاسبة لتباعد مترين بين كل عميل وآخر حتى لا تنتقل الميكروبات بين الزبائن عن طريق الرذاذ.

ونوهت الهيئة الملكية بينبع بالدور الكبير للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية بفئاتهم كافة، من خلال الوعي الوطني الذي أبدوه منذ بداية توجيهات الدولة، وتطبيقهم القرارات بكل تعاون وتفهم.. مهيبة بجميع الأهالي بمدينة ينبع الصناعية لعدم التهاون بالخروج من المنزل، واقتصار ذلك على الحاجة الضرورية.

وشددت الهيئة الملكية على جميع منافذ البيع بتوفير نقاط اتصال، يتم من خلالها استقبال الطلبات وإيصالها للمنازل دون الحاجة للخروج.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:29 AM

التسوُّق بـ"ملكية ينبع": وفرة في السلع التموينية.. وجهود رقابية وصحية.. ووعي عالٍ للمستهلك

دعت إلى عدم التهاون بالخروج من المنزل إلا للضرورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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حرصت الهيئة الملكية بينبع على تطبيق جميع القرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 ، وتفعيل هذه القرارات على أرض الواقع منذ اللحظة الأولى لصدورها.

ومن تلك الإجراءات الاحترازية: توفير المعقمات وقفازات الأيدي والكمامات عند مداخل مراكز التموين والسوبرماركت، إضافة إلى تعقيم الثلاجات وأسطح التلامس داخل المراكز التموينية وفق جداول محددة، يتم مراجعتها من المختصين دوريًّا. كما تم منع عرض أي منتجات من الخضراوات والفواكه قبل التغليف المسبق، وكذلك المخبوزات في جميع المخابز؛ وذلك لمنع انتقال الميكروبات المُمْرِضة من خلالها، وتم وضع علامات محددة على الأرض أمام نقاط المحاسبة لتباعد مترين بين كل عميل وآخر حتى لا تنتقل الميكروبات بين الزبائن عن طريق الرذاذ.

ونوهت الهيئة الملكية بينبع بالدور الكبير للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية بفئاتهم كافة، من خلال الوعي الوطني الذي أبدوه منذ بداية توجيهات الدولة، وتطبيقهم القرارات بكل تعاون وتفهم.. مهيبة بجميع الأهالي بمدينة ينبع الصناعية لعدم التهاون بالخروج من المنزل، واقتصار ذلك على الحاجة الضرورية.

وشددت الهيئة الملكية على جميع منافذ البيع بتوفير نقاط اتصال، يتم من خلالها استقبال الطلبات وإيصالها للمنازل دون الحاجة للخروج.

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