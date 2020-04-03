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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

باسم الأهالي.. أمير تبوك يشكر القيادة لدعمها المتأثرين من تداعيات "كورونا"

قال: الأمر الكريم يجسِّد ما اعتاده أبناء المملكة من ولاة الأمر.. أبوة حانية من الملك

رفع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- نيابة عن جميع أهالي منطقة تبوك، أسمى معاني الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على إثر صدور أمره الكريم القاضي بصرف "تسعة مليارات ريال" تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات "كورونا".

وقال الأمير إن هذا الأمر الكريم يجسِّد ما اعتاده أبناء المملكة العربية السعودية من ولاة الأمر من رعاية وحرص واهتمام وأيضاً من أبوة حانية، وأيضاً امتداد لحرصه -حفظه الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي على منشآت القطاع الخاص وسوق العمل.

وأشار إلى المشاعر الجياشة التي أبداها الجميع في المنطقة لما سيكون لهذا الأمر الكريم من أثرٍ كبير للكثير من الأُسر، مضيفاً أنَّ المواطن السعودي ينعم بالرعاية الحانية لتوفير الحياة الكريمة والعيش الرغيد، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ويديم على بلادنا عزها ورفعتها.

أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باسم الأهالي.. أمير تبوك يشكر القيادة لدعمها المتأثرين من تداعيات "كورونا"
سبق

رفع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- نيابة عن جميع أهالي منطقة تبوك، أسمى معاني الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على إثر صدور أمره الكريم القاضي بصرف "تسعة مليارات ريال" تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات "كورونا".

وقال الأمير إن هذا الأمر الكريم يجسِّد ما اعتاده أبناء المملكة العربية السعودية من ولاة الأمر من رعاية وحرص واهتمام وأيضاً من أبوة حانية، وأيضاً امتداد لحرصه -حفظه الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي على منشآت القطاع الخاص وسوق العمل.

وأشار إلى المشاعر الجياشة التي أبداها الجميع في المنطقة لما سيكون لهذا الأمر الكريم من أثرٍ كبير للكثير من الأُسر، مضيفاً أنَّ المواطن السعودي ينعم بالرعاية الحانية لتوفير الحياة الكريمة والعيش الرغيد، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ويديم على بلادنا عزها ورفعتها.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:49 PM

باسم الأهالي.. أمير تبوك يشكر القيادة لدعمها المتأثرين من تداعيات "كورونا"

قال: الأمر الكريم يجسِّد ما اعتاده أبناء المملكة من ولاة الأمر.. أبوة حانية من الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- نيابة عن جميع أهالي منطقة تبوك، أسمى معاني الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على إثر صدور أمره الكريم القاضي بصرف "تسعة مليارات ريال" تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات "كورونا".

وقال الأمير إن هذا الأمر الكريم يجسِّد ما اعتاده أبناء المملكة العربية السعودية من ولاة الأمر من رعاية وحرص واهتمام وأيضاً من أبوة حانية، وأيضاً امتداد لحرصه -حفظه الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي على منشآت القطاع الخاص وسوق العمل.

وأشار إلى المشاعر الجياشة التي أبداها الجميع في المنطقة لما سيكون لهذا الأمر الكريم من أثرٍ كبير للكثير من الأُسر، مضيفاً أنَّ المواطن السعودي ينعم بالرعاية الحانية لتوفير الحياة الكريمة والعيش الرغيد، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ويديم على بلادنا عزها ورفعتها.

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