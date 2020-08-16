التعليم ووزيره في "ترند" الطائر الأزرق.. سلامة الميدان فوق كل اعتبار

نشطاء وتربويون يثمنون آلية انطلاق العام الدراسي الجديد

حظي قرار وزارة التعليم بانطلاق العام الدراسي الجديد عن بعد لمدة تقارب الشهرين؛ بارتياح كبير في أوساط الأهالي وأرباب البيوت؛ نظرًا لاستمرار جائحة كورونا في تسجيل إصابات يومية ما يشير إلى إمكانية العدوى وزيادة الأرقام حال كانت الدراسة حضورية.

ومنذ ظهور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في اللقاء المتلفز عبر قناة الإخبارية لإعلان آلية الدراسة في قسميها العام والجامعي وقائمة "الترند" في الطائر الأزرق "تويتر" تغص بأربعة هاشتاغات مؤيدة للقرار.

وتسابق المعلمون والمعلمات في تقديم عبارات الشكر لوزيرهم نظير اهتمامه بصحتهم وتأجيل حضورهم ليتزامن مع عودة الطلاب المحددة بعد 28 / 2 / 1442 هـ، وهو القرار الذي يؤكد -بنظرهم- أن سلامة الميدان فوق كل اعتبار.

وغرد الناشط المعروف فايز المالكي بقوله: "سلامة الطلاب والطالبات هو فوق كل اعتبار، شكرًا لقيادتنا الحكيمة وشكرًا لوزير التعليم على حرصه واهتمامه وشمول المعلمين بالعمل عن بعد هو قرار شجاع تقديرًا لدورهم الرئيس وتفريغهم لأداء رسالتهم".

فيما كتبت المهتمة بالشأن التربوي لطيفة الدليهان: "قرار حكيم ينبثق منه حرص قيادتنا الرشيدة على مصلحة التعليم وصحة المواطن، ‏وذلك باستكمال رحلة التعليم عن بعد حتى يستقر الأمن الصحي ، وربط حضور المعلم بطلابه".

وقال المتحدث السابق لوزارة التعليم مبارك العصيمي: "لا نملك أمام حجم المسؤولية وهذا التحدي الكبير في هذا العام الدراسي إلا أن ندعو للزملاء المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية والإشرافية بالعون والتوفيق فهم من سيترجم جهود وتوجيهات معالي ⁧‫وزير التعليم⁩ وقرارات ⁧‫وزارة التعليم⁩ إلى نتائج ومخرجات .. الله معكم".

وبحروف مباشرة غردت الدكتورة بدرية الحربي: "الله يسعدك ويوفقك وين ما كنت، مراعاة ظروف المعلمين والمعلمات لا يقدرها إلا رجل مخلص وقائد محب".

ولم يترك ملتقى المعلمين والمعلمات الهاشتاق دون وضع أثر إيجابي بقوله "التيسير على زملاء المهنة من المعلمين والمعلمات وبالأخص المغتربين والمغتربات وتفريغهم لتنفيذ برامج التعليم عن بعد مع طلابهم ، وعي وحكمة، وقرار ناجح، يقوده هذا المسؤول".

وغرد الناشط في المجال التربوي "بدر البلوي" بحروف جاء مضمونها: "قلتها سابقًا وأكررها الآن، متى ما اجتمعت في المسؤول حكمة ورحمة في اتخاذ القرار، فهناك زخم إنساني عظيم نحو مشاعر موظفيه، ويقدرون له هذا الجهد المبارك في قراراته وتوصياته ومجاهدته في تحقيق كل ممكن من أجلهم".

وقدمت التربوية "تهاني التميمي" شكرها بقولها: "شكرًا لقيادتنا الحكيمة على إقرار كل ما فيه مصلحة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في هذه الظروف الاستثنائية، ‏وشكرًا وزير التعليم على مراعاة الظروف الحالية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والحرص على سلامتهم وتيسير أمورهم".

كما وصفت الدكتورة مشاعل المقبل القرار بـ"الحكيم" عندما غردت قائلة: "‏قرار موفق وحكيم جاء امتدادًا لقرارات حكومتنا الرشيدة في مواجهة هذه الأزمة والتقليل من آثارها".