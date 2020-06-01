"أمانة عسير" تكثّف أعمال تعقيم المساجد والجوامع

بالتنسيق مع فرع "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

كثّفت أمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين، أعمال تعقيم المساجد والجوامع والمواقع المحيطة بها في مدينة أبها وضواحيها بالتنسيق مع فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، ضمن خطة إعادة فتح المساجد والجوامع لاستقبال المصلين.

وأفادت "الأمانة" بأنها تنفّذ حالياً خطة عمل في هذا الإطار، بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية بعسير، تتضمن استمرار عمليات التعقيم بشكل متواصل والاستجابة السريعة لأيّ طلبٍ بهذا الشأن، وتوفير جميع إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة بيوت الله.