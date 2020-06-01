النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة عسير" تكثّف أعمال تعقيم المساجد والجوامع

بالتنسيق مع فرع "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

كثّفت أمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين، أعمال تعقيم المساجد والجوامع والمواقع المحيطة بها في مدينة أبها وضواحيها بالتنسيق مع فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، ضمن خطة إعادة فتح المساجد والجوامع لاستقبال المصلين.

وأفادت "الأمانة" بأنها تنفّذ حالياً خطة عمل في هذا الإطار، بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية بعسير، تتضمن استمرار عمليات التعقيم بشكل متواصل والاستجابة السريعة لأيّ طلبٍ بهذا الشأن، وتوفير جميع إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة بيوت الله.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة عسير" تكثّف أعمال تعقيم المساجد والجوامع
سبق

كثّفت أمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين، أعمال تعقيم المساجد والجوامع والمواقع المحيطة بها في مدينة أبها وضواحيها بالتنسيق مع فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، ضمن خطة إعادة فتح المساجد والجوامع لاستقبال المصلين.

وأفادت "الأمانة" بأنها تنفّذ حالياً خطة عمل في هذا الإطار، بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية بعسير، تتضمن استمرار عمليات التعقيم بشكل متواصل والاستجابة السريعة لأيّ طلبٍ بهذا الشأن، وتوفير جميع إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة بيوت الله.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
02:00 PM

"أمانة عسير" تكثّف أعمال تعقيم المساجد والجوامع

بالتنسيق مع فرع "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
138

كثّفت أمانة منطقة عسير، خلال اليومين الماضيين، أعمال تعقيم المساجد والجوامع والمواقع المحيطة بها في مدينة أبها وضواحيها بالتنسيق مع فرع الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، ضمن خطة إعادة فتح المساجد والجوامع لاستقبال المصلين.

وأفادت "الأمانة" بأنها تنفّذ حالياً خطة عمل في هذا الإطار، بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية بعسير، تتضمن استمرار عمليات التعقيم بشكل متواصل والاستجابة السريعة لأيّ طلبٍ بهذا الشأن، وتوفير جميع إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة بيوت الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,697
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,024
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة