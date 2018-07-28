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كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

نسبة التعافي بلغت 98.6%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
06:12 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
01:58 AM

كورونا في فلسطين.. 101 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

نسبة التعافي بلغت 98.6%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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