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"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

إيران.. إجمالي إصابات "كورونا" يقارب الـ 190 ألفًا

بعد تسجيل 2449 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و113 حالة وفاة.

وقال بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين: تم تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 189876، منهم 2765 مصابًا في غرف العناية المشددة في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 8950.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت "الصحة الإيرانية" إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا وبلوغه 150590 متعافيًا، فضلاً عن إجراء مليون و269194 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن أقاليم خوزستان وأذربيجان الغربية وهرمزغان و كردستان وسيستان بولشيستان في وضع صحي عند الحالة الحمراء، منوهة بزيادة أعداد المصابين في المشافي في طهران و خراسان وبوشهر.

وتشير الأرقام الجديدة إلى نسب متقاربة في عدد الإصابات اليومية مع مؤشرات أمس الأحد، حيث سجلت 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 حالات وفاة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. إجمالي إصابات "كورونا" يقارب الـ 190 ألفًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و113 حالة وفاة.

وقال بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين: تم تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 189876، منهم 2765 مصابًا في غرف العناية المشددة في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 8950.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت "الصحة الإيرانية" إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا وبلوغه 150590 متعافيًا، فضلاً عن إجراء مليون و269194 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن أقاليم خوزستان وأذربيجان الغربية وهرمزغان و كردستان وسيستان بولشيستان في وضع صحي عند الحالة الحمراء، منوهة بزيادة أعداد المصابين في المشافي في طهران و خراسان وبوشهر.

وتشير الأرقام الجديدة إلى نسب متقاربة في عدد الإصابات اليومية مع مؤشرات أمس الأحد، حيث سجلت 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 حالات وفاة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
03:04 PM

إيران.. إجمالي إصابات "كورونا" يقارب الـ 190 ألفًا

بعد تسجيل 2449 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و113 حالة وفاة.

وقال بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين: تم تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 189876، منهم 2765 مصابًا في غرف العناية المشددة في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 8950.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت "الصحة الإيرانية" إلى ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا وبلوغه 150590 متعافيًا، فضلاً عن إجراء مليون و269194 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن أقاليم خوزستان وأذربيجان الغربية وهرمزغان و كردستان وسيستان بولشيستان في وضع صحي عند الحالة الحمراء، منوهة بزيادة أعداد المصابين في المشافي في طهران و خراسان وبوشهر.

وتشير الأرقام الجديدة إلى نسب متقاربة في عدد الإصابات اليومية مع مؤشرات أمس الأحد، حيث سجلت 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 حالات وفاة.

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