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أرقام من منتدى "مسك": 1.7 تريليون دولار حجم سوق الدعاية والإعلان عالمياً

"مارتن": الـ5 المخيفون يسيطرون على السوق: "جوجل" "فيسبوك" "أمازون" "علي بابا" "تنسنت"

واصل منتدى مسك العالمي فعالياته لليوم الثالث على التوالي، حيث تناول حاضر ومستقبل الدعاية والإعلان، ومدى تأثره بالتغيرات السريعة التي تحدث في الثورة الصناعية الرابعة، في جلسة "مستقبل الدعاية والإعلان لا يزال في مأمن"، التي أدارها غيوم بينيش، الرئيس التنفيذي لـOdace Media، وضيفه السير مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي لـS4Capital.

وأكد السير "مارتن" أن حجم قطاع الدعاية والإعلان يشكل 1.7 تريليون دولار، 500 مليار دولار منها في الإعلام نصفها تقليدي، و500 مليار في خدمات التسويق و700 مليار في ميزانيات التجارة.

وأوضح "مارتن" أن معدلات نمو قطاع الدعاية والإعلان في الولايات المتحدة في منتصف هذا العام بلغت 6%، فيما انخفض الإعلان التقليدي 3%، في حين نما الإعلان الرقمي بنسبة 20%.

وأشار "مارتن" إلى أن الـ5 المخيفين يسيطرون على السوق وهم (جوجل، فيسبوك، أمازون، علي بابا، تنسنت)، موضحاً أن "تيك توك" تنمو بقوة، لكن الطريق أمامها طويل لمنافسة هذه الشركات الخمسة، داعياً الشباب إلى تعلم اللغة الصينية؛ لكونها تحتل مركزاً عالمياً، إضافة إلى تعلم "الترميز".

ولفت إلى أن الورق أيامه معدودة، وأن هذا الأمر سيزعج الذين يعملون في المجال، إلا أنه الواقع، مشيراً إلى الأضرار البيئية الكبيرة التي تنتج عن قطع الأشجار لاستخدامها في صناعة الورق.

منتدى مسك العالمي مؤسسة مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أرقام من منتدى "مسك": 1.7 تريليون دولار حجم سوق الدعاية والإعلان عالمياً
سبق

واصل منتدى مسك العالمي فعالياته لليوم الثالث على التوالي، حيث تناول حاضر ومستقبل الدعاية والإعلان، ومدى تأثره بالتغيرات السريعة التي تحدث في الثورة الصناعية الرابعة، في جلسة "مستقبل الدعاية والإعلان لا يزال في مأمن"، التي أدارها غيوم بينيش، الرئيس التنفيذي لـOdace Media، وضيفه السير مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي لـS4Capital.

وأكد السير "مارتن" أن حجم قطاع الدعاية والإعلان يشكل 1.7 تريليون دولار، 500 مليار دولار منها في الإعلام نصفها تقليدي، و500 مليار في خدمات التسويق و700 مليار في ميزانيات التجارة.

وأوضح "مارتن" أن معدلات نمو قطاع الدعاية والإعلان في الولايات المتحدة في منتصف هذا العام بلغت 6%، فيما انخفض الإعلان التقليدي 3%، في حين نما الإعلان الرقمي بنسبة 20%.

وأشار "مارتن" إلى أن الـ5 المخيفين يسيطرون على السوق وهم (جوجل، فيسبوك، أمازون، علي بابا، تنسنت)، موضحاً أن "تيك توك" تنمو بقوة، لكن الطريق أمامها طويل لمنافسة هذه الشركات الخمسة، داعياً الشباب إلى تعلم اللغة الصينية؛ لكونها تحتل مركزاً عالمياً، إضافة إلى تعلم "الترميز".

ولفت إلى أن الورق أيامه معدودة، وأن هذا الأمر سيزعج الذين يعملون في المجال، إلا أنه الواقع، مشيراً إلى الأضرار البيئية الكبيرة التي تنتج عن قطع الأشجار لاستخدامها في صناعة الورق.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
04:04 PM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
05:19 PM

أرقام من منتدى "مسك": 1.7 تريليون دولار حجم سوق الدعاية والإعلان عالمياً

"مارتن": الـ5 المخيفون يسيطرون على السوق: "جوجل" "فيسبوك" "أمازون" "علي بابا" "تنسنت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل منتدى مسك العالمي فعالياته لليوم الثالث على التوالي، حيث تناول حاضر ومستقبل الدعاية والإعلان، ومدى تأثره بالتغيرات السريعة التي تحدث في الثورة الصناعية الرابعة، في جلسة "مستقبل الدعاية والإعلان لا يزال في مأمن"، التي أدارها غيوم بينيش، الرئيس التنفيذي لـOdace Media، وضيفه السير مارتن سوريل، الرئيس التنفيذي لـS4Capital.

وأكد السير "مارتن" أن حجم قطاع الدعاية والإعلان يشكل 1.7 تريليون دولار، 500 مليار دولار منها في الإعلام نصفها تقليدي، و500 مليار في خدمات التسويق و700 مليار في ميزانيات التجارة.

وأوضح "مارتن" أن معدلات نمو قطاع الدعاية والإعلان في الولايات المتحدة في منتصف هذا العام بلغت 6%، فيما انخفض الإعلان التقليدي 3%، في حين نما الإعلان الرقمي بنسبة 20%.

وأشار "مارتن" إلى أن الـ5 المخيفين يسيطرون على السوق وهم (جوجل، فيسبوك، أمازون، علي بابا، تنسنت)، موضحاً أن "تيك توك" تنمو بقوة، لكن الطريق أمامها طويل لمنافسة هذه الشركات الخمسة، داعياً الشباب إلى تعلم اللغة الصينية؛ لكونها تحتل مركزاً عالمياً، إضافة إلى تعلم "الترميز".

ولفت إلى أن الورق أيامه معدودة، وأن هذا الأمر سيزعج الذين يعملون في المجال، إلا أنه الواقع، مشيراً إلى الأضرار البيئية الكبيرة التي تنتج عن قطع الأشجار لاستخدامها في صناعة الورق.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,384
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,285
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,643
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,944

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