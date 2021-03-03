قائد القوات الجوية يطّلع على استعدادات المشاركين في تمرين "علم الصحراء"

سينفذ في دولة الإمارات بمشاركة عدد من الطائرات السعودية المقاتلة الحديثة

اطّلع قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز بقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اليوم، على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين علم الصحراء (2021)، الذي سينفذ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال شهر مارس الحالي.

وستشارك القوات الجوية الملكية السعودية بالتمرين بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع (ف - 15 إس أي)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع الفريق تركي بن بندر إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة عن الاستعدادات التي تمت للتحضير للتمرين، وجاهزية الطاقة البشرية والمنظومات.

كما التقى بالمشاركين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه، مؤكداً على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، والحرص على سلامة التنفيذ.