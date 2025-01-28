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منظمة السياحة العربية توقع 3 اتفاقيات لدعم العمل التنموي المشترك

برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر "نايف للعلوم الأمنية"

أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال "اجتماع الدورة العادية الـ52 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك"، باستضافة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها بالرياض بحضور كافة رؤساء المنظمات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية.

وخلال الاجتماع تم توقيع اتفاقيات تعاون برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع كل من: اتحاد المصارف العربية لبناء القدرات الرقمية التي تنطبق على تكامل الخدمات المالية مع الخدمات السياحية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا السياحة TourisTech، وتطوير محافظ رقمية للاستخدام السياحي، وتنظيم المؤتمرات لصناع القرار في القطاعين المصرفي والسياحي بهدف تطوير السياسات المشتركة في الاقتصاد الرقمي، وإطلاق المبادرات الرقمية المنشطة للقطاعين، وإيجاد فرص استثمارية مبنية على الابتكار وإعداد الدراسات الاستبيانية والبحوث المشتركة في مجال السياحة المستدامة ودورها في تعزيز الاقتصادات العربية.

كما تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها في مجال إدارة الأزمات، وكذلك اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها وإقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة.
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن الاجتماع ناقش عددًا من البنود، منها: متابعة نتائج الدورة 51 للجنة السابقة، وورقة التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية والتي أوصت على حث الدول العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك ذات الصلة على توحيد الجهود وبناء الكوادر البشرية العربية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تناسب قدراتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق الأهداف والطموحات المستقبلية العربية.

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منظمة السياحة العربية توقع 3 اتفاقيات لدعم العمل التنموي المشترك
سبق

أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال "اجتماع الدورة العادية الـ52 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك"، باستضافة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها بالرياض بحضور كافة رؤساء المنظمات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية.

وخلال الاجتماع تم توقيع اتفاقيات تعاون برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع كل من: اتحاد المصارف العربية لبناء القدرات الرقمية التي تنطبق على تكامل الخدمات المالية مع الخدمات السياحية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا السياحة TourisTech، وتطوير محافظ رقمية للاستخدام السياحي، وتنظيم المؤتمرات لصناع القرار في القطاعين المصرفي والسياحي بهدف تطوير السياسات المشتركة في الاقتصاد الرقمي، وإطلاق المبادرات الرقمية المنشطة للقطاعين، وإيجاد فرص استثمارية مبنية على الابتكار وإعداد الدراسات الاستبيانية والبحوث المشتركة في مجال السياحة المستدامة ودورها في تعزيز الاقتصادات العربية.

كما تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها في مجال إدارة الأزمات، وكذلك اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها وإقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة.
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن الاجتماع ناقش عددًا من البنود، منها: متابعة نتائج الدورة 51 للجنة السابقة، وورقة التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية والتي أوصت على حث الدول العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك ذات الصلة على توحيد الجهود وبناء الكوادر البشرية العربية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تناسب قدراتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق الأهداف والطموحات المستقبلية العربية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:24 PM

منظمة السياحة العربية توقع 3 اتفاقيات لدعم العمل التنموي المشترك

برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر "نايف للعلوم الأمنية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال "اجتماع الدورة العادية الـ52 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك"، باستضافة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها بالرياض بحضور كافة رؤساء المنظمات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية.

وخلال الاجتماع تم توقيع اتفاقيات تعاون برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع كل من: اتحاد المصارف العربية لبناء القدرات الرقمية التي تنطبق على تكامل الخدمات المالية مع الخدمات السياحية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا السياحة TourisTech، وتطوير محافظ رقمية للاستخدام السياحي، وتنظيم المؤتمرات لصناع القرار في القطاعين المصرفي والسياحي بهدف تطوير السياسات المشتركة في الاقتصاد الرقمي، وإطلاق المبادرات الرقمية المنشطة للقطاعين، وإيجاد فرص استثمارية مبنية على الابتكار وإعداد الدراسات الاستبيانية والبحوث المشتركة في مجال السياحة المستدامة ودورها في تعزيز الاقتصادات العربية.

كما تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها في مجال إدارة الأزمات، وكذلك اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منها وإقرار خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المشتركة.
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن الاجتماع ناقش عددًا من البنود، منها: متابعة نتائج الدورة 51 للجنة السابقة، وورقة التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية والتي أوصت على حث الدول العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك ذات الصلة على توحيد الجهود وبناء الكوادر البشرية العربية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تناسب قدراتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق الأهداف والطموحات المستقبلية العربية.

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