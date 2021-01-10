وزير الشؤون الإسلامية يُصدر قرارًا بإنشاء مكتب إدارة البيانات

للعمل على اللوائح والسياسات الجديدة لتصنيف البيانات ومشاركتها وحمايتها

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بإنشاء مكتب إدارة البيانات في الوزارة يرتبط به مباشرة.

يشار إلى أن مهام مكتب إدارة البيانات بوزارة الشؤون الإسلامية، هي العمل على اللوائح والسياسات الجديدة التي تشمل تصنيف البيانات ومشاركتها وحماية البيانات الشخصية، ونشر البيانات المفتوحة؛ بهدف حوكمة البيانات وحمايتها، ورفع مستوى جودة وجاهزية البيانات والارتقاء بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمات وتمكين اتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تُعد من ضمن الوزارات التي نفّذت الأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية بالمواءمة مع سياسات ولوائح إدارة البيانات الوطنية المعتمدة وفق رؤية المملكة 2030.