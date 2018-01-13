النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البلسم" الدولية تصل إلى كينيا محملة بالتبرعات الطبية

أدوات وأجهزة ومستهلكات

زارت منظمة البلسم الدولية برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة أستاذ وجراح القلب الدكتور عماد بخاري منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري بغينيا، وبرفقتها مجموعة تبرعات عينية للمرضى عبارة عن أدوات وأجهزة ومستهلكات طبية.

وجاءت الدعوة من منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري التى أنشأتها وترأسها السيدة الأولى هناك.

وتم خلال الزيارة، تم مناقشة وبحث مجالات التعاون الطبي الخيري مع المنظمة ووزارة الصحة الغينية، بالإضافة إلى زيارة بعض المستشفيات المتخصصة في علاج أمراض النساء والولادة، والقلب، والعيون، جراحة الأطفال، والعناية الطبية، وذلك للوقوف على ما يُمكن أن يقدم لهم في الحملات الطبية القادمة، والتي سيتم من خلالها تدريب الفرق الطبية المحلية لتطوير مستوى الرعاية الطبية.

منظمة البلسم الدولية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"البلسم" الدولية تصل إلى كينيا محملة بالتبرعات الطبية
سبق

زارت منظمة البلسم الدولية برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة أستاذ وجراح القلب الدكتور عماد بخاري منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري بغينيا، وبرفقتها مجموعة تبرعات عينية للمرضى عبارة عن أدوات وأجهزة ومستهلكات طبية.

وجاءت الدعوة من منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري التى أنشأتها وترأسها السيدة الأولى هناك.

وتم خلال الزيارة، تم مناقشة وبحث مجالات التعاون الطبي الخيري مع المنظمة ووزارة الصحة الغينية، بالإضافة إلى زيارة بعض المستشفيات المتخصصة في علاج أمراض النساء والولادة، والقلب، والعيون، جراحة الأطفال، والعناية الطبية، وذلك للوقوف على ما يُمكن أن يقدم لهم في الحملات الطبية القادمة، والتي سيتم من خلالها تدريب الفرق الطبية المحلية لتطوير مستوى الرعاية الطبية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
04:08 PM

"البلسم" الدولية تصل إلى كينيا محملة بالتبرعات الطبية

أدوات وأجهزة ومستهلكات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
101

زارت منظمة البلسم الدولية برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة أستاذ وجراح القلب الدكتور عماد بخاري منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري بغينيا، وبرفقتها مجموعة تبرعات عينية للمرضى عبارة عن أدوات وأجهزة ومستهلكات طبية.

وجاءت الدعوة من منظمة بروسمي الخيرية في كوناكري التى أنشأتها وترأسها السيدة الأولى هناك.

وتم خلال الزيارة، تم مناقشة وبحث مجالات التعاون الطبي الخيري مع المنظمة ووزارة الصحة الغينية، بالإضافة إلى زيارة بعض المستشفيات المتخصصة في علاج أمراض النساء والولادة، والقلب، والعيون، جراحة الأطفال، والعناية الطبية، وذلك للوقوف على ما يُمكن أن يقدم لهم في الحملات الطبية القادمة، والتي سيتم من خلالها تدريب الفرق الطبية المحلية لتطوير مستوى الرعاية الطبية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,923
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,336
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,938

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة