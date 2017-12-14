كاريو لـ"فيفا": سنلعب كل المباريات بنفس عزيمة دوري أبطال آسيا

قال البيروفي كاريو لاعب الهلال: صحيح لا نملك نفس خبرة الترجي ولا النوادي الأخرى التي تشارك في المسابقة، لكننا لعبنا مباريات من مستوى عال جداً في دوري أبطال آسيا منافسين أقوياء، وسنلعب بنفس الطريقة التي تعودنا عليها بعزيمة كبيرة لتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة الفوز بكل المباريات.

وجاء حديث نجم فريق الهلال خلال مقابلة أجراها مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أثناء تواجده مع فريقه للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وتابع: هي منافسة مهمة جداً وتجمع أكبر الأندية في العالم، والفريق ككل سعداء بالتواجد هنا والمشاركة فيها، وسندخلها بعزيمة كبيرة لتحقيق الأهداف التي حددناها، ونعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً، لكننا نعمل بجدية كبيرة من أجل الوصول إلى ما نصبوا إليه في هذه البطولة."

وأضاف: نعلم جيداً أن المنافسين من تونس صعب مواجهتهم، وتبين لنا ذلك العام الماضي لما واجهنا النجم الساحلي في البطولة العربية، فالمباريات أمامهم صعبة ومعقدة جداً.. سنواجه الترجي بنفس العزيمة التي لعبنا بها في دوري أبطال آسيا.

وختم كاريو المقابلة بالقول: أول هدف هو الفوز بالمباراة الأولى أمام الترجي التونسي، وبعدها سنفكر مباراة بمباراة، فالآن لدينا منافس قوي اسمه الترجي التونسي وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.