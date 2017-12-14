النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كاريو لـ"فيفا": سنلعب كل المباريات بنفس عزيمة دوري أبطال آسيا

قال البيروفي كاريو لاعب الهلال: صحيح لا نملك نفس خبرة الترجي ولا النوادي الأخرى التي تشارك في المسابقة، لكننا لعبنا مباريات من مستوى عال جداً في دوري أبطال آسيا منافسين أقوياء، وسنلعب بنفس الطريقة التي تعودنا عليها بعزيمة كبيرة لتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة الفوز بكل المباريات.

وجاء حديث نجم فريق الهلال خلال مقابلة أجراها مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أثناء تواجده مع فريقه للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وتابع: هي منافسة مهمة جداً وتجمع أكبر الأندية في العالم، والفريق ككل سعداء بالتواجد هنا والمشاركة فيها، وسندخلها بعزيمة كبيرة لتحقيق الأهداف التي حددناها، ونعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً، لكننا نعمل بجدية كبيرة من أجل الوصول إلى ما نصبوا إليه في هذه البطولة."

وأضاف: نعلم جيداً أن المنافسين من تونس صعب مواجهتهم، وتبين لنا ذلك العام الماضي لما واجهنا النجم الساحلي في البطولة العربية، فالمباريات أمامهم صعبة ومعقدة جداً.. سنواجه الترجي بنفس العزيمة التي لعبنا بها في دوري أبطال آسيا.

وختم كاريو المقابلة بالقول: أول هدف هو الفوز بالمباراة الأولى أمام الترجي التونسي، وبعدها سنفكر مباراة بمباراة، فالآن لدينا منافس قوي اسمه الترجي التونسي وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.

الهلال كأس العالم للأندية 2019 كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
كاريو لـ"فيفا": سنلعب كل المباريات بنفس عزيمة دوري أبطال آسيا
سبق

قال البيروفي كاريو لاعب الهلال: صحيح لا نملك نفس خبرة الترجي ولا النوادي الأخرى التي تشارك في المسابقة، لكننا لعبنا مباريات من مستوى عال جداً في دوري أبطال آسيا منافسين أقوياء، وسنلعب بنفس الطريقة التي تعودنا عليها بعزيمة كبيرة لتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة الفوز بكل المباريات.

وجاء حديث نجم فريق الهلال خلال مقابلة أجراها مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أثناء تواجده مع فريقه للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وتابع: هي منافسة مهمة جداً وتجمع أكبر الأندية في العالم، والفريق ككل سعداء بالتواجد هنا والمشاركة فيها، وسندخلها بعزيمة كبيرة لتحقيق الأهداف التي حددناها، ونعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً، لكننا نعمل بجدية كبيرة من أجل الوصول إلى ما نصبوا إليه في هذه البطولة."

وأضاف: نعلم جيداً أن المنافسين من تونس صعب مواجهتهم، وتبين لنا ذلك العام الماضي لما واجهنا النجم الساحلي في البطولة العربية، فالمباريات أمامهم صعبة ومعقدة جداً.. سنواجه الترجي بنفس العزيمة التي لعبنا بها في دوري أبطال آسيا.

وختم كاريو المقابلة بالقول: أول هدف هو الفوز بالمباراة الأولى أمام الترجي التونسي، وبعدها سنفكر مباراة بمباراة، فالآن لدينا منافس قوي اسمه الترجي التونسي وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
10:30 PM

كاريو لـ"فيفا": سنلعب كل المباريات بنفس عزيمة دوري أبطال آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,033

قال البيروفي كاريو لاعب الهلال: صحيح لا نملك نفس خبرة الترجي ولا النوادي الأخرى التي تشارك في المسابقة، لكننا لعبنا مباريات من مستوى عال جداً في دوري أبطال آسيا منافسين أقوياء، وسنلعب بنفس الطريقة التي تعودنا عليها بعزيمة كبيرة لتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة الفوز بكل المباريات.

وجاء حديث نجم فريق الهلال خلال مقابلة أجراها مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أثناء تواجده مع فريقه للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وتابع: هي منافسة مهمة جداً وتجمع أكبر الأندية في العالم، والفريق ككل سعداء بالتواجد هنا والمشاركة فيها، وسندخلها بعزيمة كبيرة لتحقيق الأهداف التي حددناها، ونعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً، لكننا نعمل بجدية كبيرة من أجل الوصول إلى ما نصبوا إليه في هذه البطولة."

وأضاف: نعلم جيداً أن المنافسين من تونس صعب مواجهتهم، وتبين لنا ذلك العام الماضي لما واجهنا النجم الساحلي في البطولة العربية، فالمباريات أمامهم صعبة ومعقدة جداً.. سنواجه الترجي بنفس العزيمة التي لعبنا بها في دوري أبطال آسيا.

وختم كاريو المقابلة بالقول: أول هدف هو الفوز بالمباراة الأولى أمام الترجي التونسي، وبعدها سنفكر مباراة بمباراة، فالآن لدينا منافس قوي اسمه الترجي التونسي وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,973

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة