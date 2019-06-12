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هيئة النقل العام تستعرض في السويد جهود المملكة في تطوير صناعة النقل العام

فازت بجائزة عن "منصة وصل" ووقعت اتفاقيات تدريب

شاركت هيئة النقل العام في المؤتمر والمعرض العالمي للنقل العالم، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الفترة من 9-12 يونيو 2019.

وقد شارك رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في افتتاح المؤتمر والمعرض، كما شارك كمتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، واستعرض في كلمته القفزات التي حققتها المملكة عبر مشاريعها الحديثة العملاقة ومن بينها مشروع ‫قطار الحرمين السريع‫، ومشاريع النقل العام داخل المدن، كما بيّن "الرميح" أن النقل العام لاعب أساسي في تحقيق ‫رؤية المملكة 2030، مع دوره المهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودوره الحيوي في تخفيض نسب الحوادث، وتخفيض نسب التلوث، لافتاً إلى اهتمام المملكة برفع مستوى السلامة المرورية، وموضحاً أن هناك لجنة يرأسها وزير الصحة، ولها دور كبير في تخفيض نسب الحوادث والوفيات.

وقد حصدت الهيئة خلال مشاركتها إحدى جوائز الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP للعام 2019 وذلك عن مشروعها التقني "منصة ‫وصل"، وتسلّم التكريم عن الهيئة نائب الرئيس للنقل البري م. فواز السهلي.

كما انعقدت على هامش المؤتمر الجمعية للعمومية للاتحاد، والتي تم اختيار رئيس الاتحاد خلالها، وإقرار خطط وبرامج الاتحاد للعامين القادمين، وقد مُثلت الهيئة بمقعدين في الجمعية من خلال المهندس عبدالمجيد الطاسان والدكتور رائد الصالحي.

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الكفاءات الوطنية الشابة في ‫هيئة النقل العام، وتتويج مسيرتهم التدريبية المتخصصة بحصولهم على دبلوم "مديري النقل العام".

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعات فرق العمل تجربتها في تنظيم نشاط توجيه المركبات وخططها لتنظيم نشاط توجيه الحافلات والفرق التشريعي بين الخدمتين.

كما شاركت الهيئة بجناح في المعرض المصاحب استعرضت خلاله أدوارها ومهامها وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى استعراض تجربة قطار الحرمين والنقل في الحج والمنصات التقنية التي أطلقتها الهيئة.

‫إلى ذلك، أعلن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال المؤتمر عن تعيين م. عبدالمجيد الطاسان، نائب الرئيس المساعد للنقل البري بهيئة النقل العام، عضواً بالمجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات، كنائب للرئيس لهيئات ‫النقل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تم الإعلان عن إقامة 5 برامج تدريبية متخصصة في مجال ‫النقل العام داخل المملكة، بالشراكة بين ‫هيئة النقل العام والاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، وتنعقد الدورات خلال العام الجاري 2019م، وتتاح للمنتمين لصناعة النقل محلياً ودولياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة النقل العام تستعرض في السويد جهود المملكة في تطوير صناعة النقل العام
سبق

شاركت هيئة النقل العام في المؤتمر والمعرض العالمي للنقل العالم، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الفترة من 9-12 يونيو 2019.

وقد شارك رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في افتتاح المؤتمر والمعرض، كما شارك كمتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، واستعرض في كلمته القفزات التي حققتها المملكة عبر مشاريعها الحديثة العملاقة ومن بينها مشروع ‫قطار الحرمين السريع‫، ومشاريع النقل العام داخل المدن، كما بيّن "الرميح" أن النقل العام لاعب أساسي في تحقيق ‫رؤية المملكة 2030، مع دوره المهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودوره الحيوي في تخفيض نسب الحوادث، وتخفيض نسب التلوث، لافتاً إلى اهتمام المملكة برفع مستوى السلامة المرورية، وموضحاً أن هناك لجنة يرأسها وزير الصحة، ولها دور كبير في تخفيض نسب الحوادث والوفيات.

وقد حصدت الهيئة خلال مشاركتها إحدى جوائز الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP للعام 2019 وذلك عن مشروعها التقني "منصة ‫وصل"، وتسلّم التكريم عن الهيئة نائب الرئيس للنقل البري م. فواز السهلي.

كما انعقدت على هامش المؤتمر الجمعية للعمومية للاتحاد، والتي تم اختيار رئيس الاتحاد خلالها، وإقرار خطط وبرامج الاتحاد للعامين القادمين، وقد مُثلت الهيئة بمقعدين في الجمعية من خلال المهندس عبدالمجيد الطاسان والدكتور رائد الصالحي.

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الكفاءات الوطنية الشابة في ‫هيئة النقل العام، وتتويج مسيرتهم التدريبية المتخصصة بحصولهم على دبلوم "مديري النقل العام".

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعات فرق العمل تجربتها في تنظيم نشاط توجيه المركبات وخططها لتنظيم نشاط توجيه الحافلات والفرق التشريعي بين الخدمتين.

كما شاركت الهيئة بجناح في المعرض المصاحب استعرضت خلاله أدوارها ومهامها وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى استعراض تجربة قطار الحرمين والنقل في الحج والمنصات التقنية التي أطلقتها الهيئة.

‫إلى ذلك، أعلن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال المؤتمر عن تعيين م. عبدالمجيد الطاسان، نائب الرئيس المساعد للنقل البري بهيئة النقل العام، عضواً بالمجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات، كنائب للرئيس لهيئات ‫النقل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تم الإعلان عن إقامة 5 برامج تدريبية متخصصة في مجال ‫النقل العام داخل المملكة، بالشراكة بين ‫هيئة النقل العام والاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، وتنعقد الدورات خلال العام الجاري 2019م، وتتاح للمنتمين لصناعة النقل محلياً ودولياً.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
07:07 PM

هيئة النقل العام تستعرض في السويد جهود المملكة في تطوير صناعة النقل العام

فازت بجائزة عن "منصة وصل" ووقعت اتفاقيات تدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت هيئة النقل العام في المؤتمر والمعرض العالمي للنقل العالم، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الفترة من 9-12 يونيو 2019.

وقد شارك رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح في افتتاح المؤتمر والمعرض، كما شارك كمتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، واستعرض في كلمته القفزات التي حققتها المملكة عبر مشاريعها الحديثة العملاقة ومن بينها مشروع ‫قطار الحرمين السريع‫، ومشاريع النقل العام داخل المدن، كما بيّن "الرميح" أن النقل العام لاعب أساسي في تحقيق ‫رؤية المملكة 2030، مع دوره المهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودوره الحيوي في تخفيض نسب الحوادث، وتخفيض نسب التلوث، لافتاً إلى اهتمام المملكة برفع مستوى السلامة المرورية، وموضحاً أن هناك لجنة يرأسها وزير الصحة، ولها دور كبير في تخفيض نسب الحوادث والوفيات.

وقد حصدت الهيئة خلال مشاركتها إحدى جوائز الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP للعام 2019 وذلك عن مشروعها التقني "منصة ‫وصل"، وتسلّم التكريم عن الهيئة نائب الرئيس للنقل البري م. فواز السهلي.

كما انعقدت على هامش المؤتمر الجمعية للعمومية للاتحاد، والتي تم اختيار رئيس الاتحاد خلالها، وإقرار خطط وبرامج الاتحاد للعامين القادمين، وقد مُثلت الهيئة بمقعدين في الجمعية من خلال المهندس عبدالمجيد الطاسان والدكتور رائد الصالحي.

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الكفاءات الوطنية الشابة في ‫هيئة النقل العام، وتتويج مسيرتهم التدريبية المتخصصة بحصولهم على دبلوم "مديري النقل العام".

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعات فرق العمل تجربتها في تنظيم نشاط توجيه المركبات وخططها لتنظيم نشاط توجيه الحافلات والفرق التشريعي بين الخدمتين.

كما شاركت الهيئة بجناح في المعرض المصاحب استعرضت خلاله أدوارها ومهامها وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى استعراض تجربة قطار الحرمين والنقل في الحج والمنصات التقنية التي أطلقتها الهيئة.

‫إلى ذلك، أعلن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال المؤتمر عن تعيين م. عبدالمجيد الطاسان، نائب الرئيس المساعد للنقل البري بهيئة النقل العام، عضواً بالمجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات، كنائب للرئيس لهيئات ‫النقل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تم الإعلان عن إقامة 5 برامج تدريبية متخصصة في مجال ‫النقل العام داخل المملكة، بالشراكة بين ‫هيئة النقل العام والاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، وتنعقد الدورات خلال العام الجاري 2019م، وتتاح للمنتمين لصناعة النقل محلياً ودولياً.

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