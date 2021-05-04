النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ شرورة المكلف ينوِّه بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم

خلال رعايته حفل تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية بنين وبنات

برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، تم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين بتعليم شرورة. ونوه العنزي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم لا محدود لقطاع التعليم، وما سخرته للطلاب والطالبات، وتذليلها جميع العقبات التي تعترض مسيرتهم إيمانًا منها بأهمية بناء جيل من أبناء الوطن، يقف على أرض صلبة من الثقافة والعلم، ويكون أساسًا لمواصلة التفوق والإبداع لواجهة الوطن ومستقبله.

وأكد "العنزي" خلال رعايته حفل تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية بنين وبنات للعام الدراسي 1442، الذي أقيم مساء اليوم في مقر المحافظة، ما يحظى به قطاع التعليم في منطقة نجران ومحافظاتها من اهتمام ومتابعة من لدن أمير منطقة نجران ونائبه، معربًا عن تهنئته للطلاب المتفوقين.

وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن التعليم الإلكتروني، وما قدمته إدارة تعليم محافظة شرورة هذا العام الدراسي.

وألقى مدير تعليم محافظة شرورة سعيد بن عمر باوزير كلمة، رحب فيها بالحضور، وهنأ الطلاب المتفوقين على تميّزهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا دعم وتشجيع الدولة -رعاها الله- للمتفوقين والمتفوقات، وشكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات والقيادات التعليمية، والجهات الحكومية المتعاونة مع تعليم محافظة شرورة في هذا العام الاستثنائي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ شرورة المكلف ينوِّه بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم
سبق

برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، تم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين بتعليم شرورة. ونوه العنزي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم لا محدود لقطاع التعليم، وما سخرته للطلاب والطالبات، وتذليلها جميع العقبات التي تعترض مسيرتهم إيمانًا منها بأهمية بناء جيل من أبناء الوطن، يقف على أرض صلبة من الثقافة والعلم، ويكون أساسًا لمواصلة التفوق والإبداع لواجهة الوطن ومستقبله.

وأكد "العنزي" خلال رعايته حفل تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية بنين وبنات للعام الدراسي 1442، الذي أقيم مساء اليوم في مقر المحافظة، ما يحظى به قطاع التعليم في منطقة نجران ومحافظاتها من اهتمام ومتابعة من لدن أمير منطقة نجران ونائبه، معربًا عن تهنئته للطلاب المتفوقين.

وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن التعليم الإلكتروني، وما قدمته إدارة تعليم محافظة شرورة هذا العام الدراسي.

وألقى مدير تعليم محافظة شرورة سعيد بن عمر باوزير كلمة، رحب فيها بالحضور، وهنأ الطلاب المتفوقين على تميّزهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا دعم وتشجيع الدولة -رعاها الله- للمتفوقين والمتفوقات، وشكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات والقيادات التعليمية، والجهات الحكومية المتعاونة مع تعليم محافظة شرورة في هذا العام الاستثنائي.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:11 PM

محافظ شرورة المكلف ينوِّه بدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم

خلال رعايته حفل تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية بنين وبنات

A A A
بندر آل عوض - شرورة
0
287

برعاية محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، تم تكريم الطلبة والطالبات المتفوقين بتعليم شرورة. ونوه العنزي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم لا محدود لقطاع التعليم، وما سخرته للطلاب والطالبات، وتذليلها جميع العقبات التي تعترض مسيرتهم إيمانًا منها بأهمية بناء جيل من أبناء الوطن، يقف على أرض صلبة من الثقافة والعلم، ويكون أساسًا لمواصلة التفوق والإبداع لواجهة الوطن ومستقبله.

وأكد "العنزي" خلال رعايته حفل تكريم العشرة الأوائل للمرحلة الثانوية بنين وبنات للعام الدراسي 1442، الذي أقيم مساء اليوم في مقر المحافظة، ما يحظى به قطاع التعليم في منطقة نجران ومحافظاتها من اهتمام ومتابعة من لدن أمير منطقة نجران ونائبه، معربًا عن تهنئته للطلاب المتفوقين.

وبدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم عرض مرئي عن التعليم الإلكتروني، وما قدمته إدارة تعليم محافظة شرورة هذا العام الدراسي.

وألقى مدير تعليم محافظة شرورة سعيد بن عمر باوزير كلمة، رحب فيها بالحضور، وهنأ الطلاب المتفوقين على تميّزهم وتفوقهم الدراسي، مؤكدًا دعم وتشجيع الدولة -رعاها الله- للمتفوقين والمتفوقات، وشكر أولياء أمورهم معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح والتفوق، كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات والقيادات التعليمية، والجهات الحكومية المتعاونة مع تعليم محافظة شرورة في هذا العام الاستثنائي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة