40 % من سكان العالم مستعدون لتقليل سفرهم حفاظاً على المناخ من الانبعاثات

يعتقدون أن التوقف عن التحليق جوًا يحد من تغيرات الطقس

أظهر استطلاع رأي أن 40 في المئة من سكان العالم، أي ما يزيد على ثلث عدد السكان، على استعداد لخفض عدد رحلات سفرهم جواً، حتى بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب الوباء، حتى يقللوا من الانبعاثات الكربونية.

وبين الاستطلاع الذي نشره بنك الاستثمار الأوروبي مؤخراً، ونقلته قناة "الشرق" اليوم (الاثنين)، أن 72 في المئة من الأوروبيين والأمريكيين، و84 في المئة من الصينيين، يعتقدون أن سلوكهم الخاص يمكن أن يُحدث فارقاً في قضايا التغيرات المناخية، بزيادة تتراوح بين 7 في المئة و12 في المئة منذ العام الماضي.

وأضاف أن 43 في المئة من الأوروبيين، و40 في المئة من الأمريكيين، و65 في المئة من الصينيين، المشاركين في الاستطلاع الذي أجري في أكتوبر الماضي، سيحاولون تجنب السفر جواً، عندما يتم رفع القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، تجنباً لإحداث المزيد من التغيرات المناخية.

وأوضح الاستطلاع أن الأشخاص يعتقدون أن التوقف عن التحليق جوًا سيكون أحد أسهل الأمور التي يمكن اتباعها للحد من البصمة الكربونية للأفراد.





ورغم تراجع أعداد المسافرين في العام الماضي بسبب تفشي الوباء، إلا أنه من المتوقع أن يتسبب الطيران في ارتفاع نسبة التلوث الكربوني في العقود المقبلة.