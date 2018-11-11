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الهلال يواجه الوحدة لمواصلة الصدارة .. والنصر في ضيافة الاتفاق لتضميد الجراح

في ختام الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يُسدل اليوم الأحد الستار على مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، وذلك عندما يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

ويسعى الهلال في هذه المواجهة إلى تعزيز صدارته وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه ورفع رصيده إلى النقطة السابعة والعشرين وذلك لنيل العلامة الكاملة والإبقاء على سجله المثالي دون تعثر.

فيما يدخل فرسان مكة بطموح الفوز ورفع رصيده النقطي إلى النقطة الثامنة عشرة لانتزاع المركز الرابع من فريق الشباب الذي تعثر بالتعادل أمام الفيصلي.

وفي المباراة الثانية على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام يسعى النصر للخروج من عنق الزجاجة والعودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه المدوي أمام النادي الأهلي في الجولة الماضية والذي امتدت تبعاته النفسية والفنية لمواجهة المولدية الجزائري تلاها إقالة المدرب الأرجوياني كارينيو.

ويملك النصر تسع عشرة نقطة وبفوزه يبقي على فارق الخمس نقاط في حال استمرت انتصارات الهلال.

على الطرف الآخر ليس الاتفاق أفضل حالاً من ضيفه حيث يسعى هو الآخر للنهوض مجددًا من الخسائر الثقيلة التي تلقاها في المواجهتين الماضيتين مستقبلاً تسعة أهداف ويطمح من هذه المواجهة حصد النقاط الثلاث وبلوغ النقطة السابعة عشرة مما يخوله احتلال المركز الرابع في حال تعثر الوحدة أمام الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواجه الوحدة لمواصلة الصدارة .. والنصر في ضيافة الاتفاق لتضميد الجراح
سبق

يُسدل اليوم الأحد الستار على مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، وذلك عندما يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

ويسعى الهلال في هذه المواجهة إلى تعزيز صدارته وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه ورفع رصيده إلى النقطة السابعة والعشرين وذلك لنيل العلامة الكاملة والإبقاء على سجله المثالي دون تعثر.

فيما يدخل فرسان مكة بطموح الفوز ورفع رصيده النقطي إلى النقطة الثامنة عشرة لانتزاع المركز الرابع من فريق الشباب الذي تعثر بالتعادل أمام الفيصلي.

وفي المباراة الثانية على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام يسعى النصر للخروج من عنق الزجاجة والعودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه المدوي أمام النادي الأهلي في الجولة الماضية والذي امتدت تبعاته النفسية والفنية لمواجهة المولدية الجزائري تلاها إقالة المدرب الأرجوياني كارينيو.

ويملك النصر تسع عشرة نقطة وبفوزه يبقي على فارق الخمس نقاط في حال استمرت انتصارات الهلال.

على الطرف الآخر ليس الاتفاق أفضل حالاً من ضيفه حيث يسعى هو الآخر للنهوض مجددًا من الخسائر الثقيلة التي تلقاها في المواجهتين الماضيتين مستقبلاً تسعة أهداف ويطمح من هذه المواجهة حصد النقاط الثلاث وبلوغ النقطة السابعة عشرة مما يخوله احتلال المركز الرابع في حال تعثر الوحدة أمام الهلال.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
01:51 AM

الهلال يواجه الوحدة لمواصلة الصدارة .. والنصر في ضيافة الاتفاق لتضميد الجراح

في ختام الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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عبدالله الشهري - الرياض
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1,137

يُسدل اليوم الأحد الستار على مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، وذلك عندما يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

ويسعى الهلال في هذه المواجهة إلى تعزيز صدارته وتوسيع الفارق النقطي مع أقرب منافسيه ورفع رصيده إلى النقطة السابعة والعشرين وذلك لنيل العلامة الكاملة والإبقاء على سجله المثالي دون تعثر.

فيما يدخل فرسان مكة بطموح الفوز ورفع رصيده النقطي إلى النقطة الثامنة عشرة لانتزاع المركز الرابع من فريق الشباب الذي تعثر بالتعادل أمام الفيصلي.

وفي المباراة الثانية على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام يسعى النصر للخروج من عنق الزجاجة والعودة لسكة الانتصارات بعد سقوطه المدوي أمام النادي الأهلي في الجولة الماضية والذي امتدت تبعاته النفسية والفنية لمواجهة المولدية الجزائري تلاها إقالة المدرب الأرجوياني كارينيو.

ويملك النصر تسع عشرة نقطة وبفوزه يبقي على فارق الخمس نقاط في حال استمرت انتصارات الهلال.

على الطرف الآخر ليس الاتفاق أفضل حالاً من ضيفه حيث يسعى هو الآخر للنهوض مجددًا من الخسائر الثقيلة التي تلقاها في المواجهتين الماضيتين مستقبلاً تسعة أهداف ويطمح من هذه المواجهة حصد النقاط الثلاث وبلوغ النقطة السابعة عشرة مما يخوله احتلال المركز الرابع في حال تعثر الوحدة أمام الهلال.

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