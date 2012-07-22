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وزارة الحج والعمرة ترصد مخالفات بخصوص الوجبات المقدمة للحجاج .. وتؤكد: سيتم إيقاع الجزاءات بعد استكمال إجراءات التحقيق

في ضوء الجولات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة التي تنفذها الإدارات المعنية بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجاج المسجلين لديها ومدى جودتها وتحقيقها لما التزمت به تلك الشركات والمؤسسات، تم رصد مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بتقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها، ولجوء بعضها إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.

وعليه، فإن وزارة الحج والعمرة تؤكد أنه سيتم إيقاع الجزاءات المقررة -بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن- في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات، أما فيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، فتم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير مع تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات، مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام بما ينبغي التزامه واتباعه من اشتراطات تنظيمية وصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم، وعدم التهاون بأي تعليماتٍ وترتيباتٍ تهدف إلى راحتهم وتيسير أدائهم مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وذلك بما يؤكد ويعكس ويواكب منظومة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية لضيوف الرحمن، والعناية البالغة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

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وزارة الحج والعمرة ترصد مخالفات بخصوص الوجبات المقدمة للحجاج .. وتؤكد: سيتم إيقاع الجزاءات بعد استكمال إجراءات التحقيق
سبق

في ضوء الجولات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة التي تنفذها الإدارات المعنية بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجاج المسجلين لديها ومدى جودتها وتحقيقها لما التزمت به تلك الشركات والمؤسسات، تم رصد مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بتقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها، ولجوء بعضها إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.

وعليه، فإن وزارة الحج والعمرة تؤكد أنه سيتم إيقاع الجزاءات المقررة -بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن- في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات، أما فيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، فتم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير مع تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات، مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام بما ينبغي التزامه واتباعه من اشتراطات تنظيمية وصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم، وعدم التهاون بأي تعليماتٍ وترتيباتٍ تهدف إلى راحتهم وتيسير أدائهم مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وذلك بما يؤكد ويعكس ويواكب منظومة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية لضيوف الرحمن، والعناية البالغة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:29 AM
اخر تعديل
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
12:13 PM

وزارة الحج والعمرة ترصد مخالفات بخصوص الوجبات المقدمة للحجاج .. وتؤكد: سيتم إيقاع الجزاءات بعد استكمال إجراءات التحقيق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
14
34,011

في ضوء الجولات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة التي تنفذها الإدارات المعنية بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجاج المسجلين لديها ومدى جودتها وتحقيقها لما التزمت به تلك الشركات والمؤسسات، تم رصد مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بتقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها، ولجوء بعضها إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.

وعليه، فإن وزارة الحج والعمرة تؤكد أنه سيتم إيقاع الجزاءات المقررة -بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن- في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات، أما فيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، فتم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير مع تطبيق أقصى العقوبات على من يثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات، مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة في ضوء مستوى خدماتها ومدى إمكانيتها من تصحيح أوضاعها، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام بما ينبغي التزامه واتباعه من اشتراطات تنظيمية وصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم، وعدم التهاون بأي تعليماتٍ وترتيباتٍ تهدف إلى راحتهم وتيسير أدائهم مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وذلك بما يؤكد ويعكس ويواكب منظومة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية لضيوف الرحمن، والعناية البالغة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

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