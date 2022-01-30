"أبل" تعالج مشكلة تعطل الشحن في ساعاتها الذكية

قررت شركة "أبل" الأمريكية، معالجة مشكلة تعطل الشحن في ساعاتها الذكية "أبل ووتش"، بطرحها تحديثًا لنظام تشغيل "ووتش أو إس 8.4".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن هذا هو التحديث الرئيسي الثالث لنظام تشغيل "ووتش أو إس 8"، الذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي.

ويعالج التحديثُ الجديد مشكلةً تقنيةً ظهرت في ساعات أبل الذكية، تتسبب في عدم عمل أجهزة الشحن لعدد كبير من الساعات، وفي البعض الآخر لا تتخطى نسبة الشحن 50% من طاقة بطارية الساعة.

ولتفعيل التحديث الجديد يمكنك فتح تطبيق "أبل ووتش" على جهاز "آيفون" المقترن، ثم انتقل إلى خيار "عام"، ومنه إلى خيار "تحديث البرنامج" لتحميل التحديث الجديد.