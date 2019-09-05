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ضبط 250 كجم من المعسل مجهول المصدر في عرعر

بالتعاون مع "مكافحة التبغ" بوزارة الصحة بالمنطقة

ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، 250 كيلوجرامًا من المعسل مجهول المصدر.
وجاءت عملية الضبط بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية كل المضبوطات.
وتتواصل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتشمل كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات واللوائح الصحية.

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ضبط 250 كجم من المعسل مجهول المصدر في عرعر
سبق

ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، 250 كيلوجرامًا من المعسل مجهول المصدر.
وجاءت عملية الضبط بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية كل المضبوطات.
وتتواصل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتشمل كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات واللوائح الصحية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
01:40 PM

ضبط 250 كجم من المعسل مجهول المصدر في عرعر

بالتعاون مع "مكافحة التبغ" بوزارة الصحة بالمنطقة

A A A
بندر الدغمي - عرعر
3
2,205

ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، 250 كيلوجرامًا من المعسل مجهول المصدر.
وجاءت عملية الضبط بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية كل المضبوطات.
وتتواصل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتشمل كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات واللوائح الصحية.

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