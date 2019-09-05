ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، 250 كيلوجرامًا من المعسل مجهول المصدر. وجاءت عملية الضبط بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية كل المضبوطات. وتتواصل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتشمل كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات واللوائح الصحية.

ضبط 250 كجم من المعسل مجهول المصدر في عرعر بندر الدغمي سبق 2019-09-05 ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، 250 كيلوجرامًا من المعسل مجهول المصدر.

وجاءت عملية الضبط بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية كل المضبوطات.

وتتواصل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتشمل كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات واللوائح الصحية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 01:40 PM

ضبط 250 كجم من المعسل مجهول المصدر في عرعر بالتعاون مع "مكافحة التبغ" بوزارة الصحة بالمنطقة





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ضبطت إدارة مختبر صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، 250 كيلوجرامًا من المعسل مجهول المصدر.

وجاءت عملية الضبط بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة؛ حيث أتلفت الفِرَق الرقابية كل المضبوطات.

وتتواصل حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتشمل كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات واللوائح الصحية.