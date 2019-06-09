النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرعة كأس آسيا تضع أخضر السلة مع إيران وقطر وسوريا

أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة المنتخب السعودي ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات، إلى جوار منتخبات (سوريا وقطر وإيران).

وأُجريت القرعة بمدينة بنغالور الهندية، وحضرها من الجانب السعودي عضوا الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي والأستاذ عبيد مدني.

وسيشارك في التصفيات 24 منتخبًا، ويتأهل منها 16.

وجاءت المجموعات على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى: ضمت منتخبات الفلبين والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية: تايبيه واليابان وماليزيا والصين.

المجموعة الثالثة: أستراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وغوام.

المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان وإندونيسيا والعراق.

المجموعة الخامسة: السعودية وسوريا وقطر وإيران.

المجموعة السادسة: الأردن وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قرعة كأس آسيا تضع أخضر السلة مع إيران وقطر وسوريا
سبق

أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة المنتخب السعودي ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات، إلى جوار منتخبات (سوريا وقطر وإيران).

وأُجريت القرعة بمدينة بنغالور الهندية، وحضرها من الجانب السعودي عضوا الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي والأستاذ عبيد مدني.

وسيشارك في التصفيات 24 منتخبًا، ويتأهل منها 16.

وجاءت المجموعات على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى: ضمت منتخبات الفلبين والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية: تايبيه واليابان وماليزيا والصين.

المجموعة الثالثة: أستراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وغوام.

المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان وإندونيسيا والعراق.

المجموعة الخامسة: السعودية وسوريا وقطر وإيران.

المجموعة السادسة: الأردن وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
12:03 AM

قرعة كأس آسيا تضع أخضر السلة مع إيران وقطر وسوريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
411

أوقعت قرعة كأس آسيا 2021 لكرة السلة المنتخب السعودي ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات، إلى جوار منتخبات (سوريا وقطر وإيران).

وأُجريت القرعة بمدينة بنغالور الهندية، وحضرها من الجانب السعودي عضوا الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي والأستاذ عبيد مدني.

وسيشارك في التصفيات 24 منتخبًا، ويتأهل منها 16.

وجاءت المجموعات على الشكل الآتي:

المجموعة الأولى: ضمت منتخبات الفلبين والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية: تايبيه واليابان وماليزيا والصين.

المجموعة الثالثة: أستراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وغوام.

المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان وإندونيسيا والعراق.

المجموعة الخامسة: السعودية وسوريا وقطر وإيران.

المجموعة السادسة: الأردن وفلسطين وكازاخستان وسريلانكا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,405
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,232
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,340
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,056

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة