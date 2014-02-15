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الجاني أردني والضحية مواطن.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بضرب وخنق وانتهت بجثة

الحكم نفذته الداخلية في جازان اليوم عقب تأجيله في وقت سابق من أجل بلوغ القاصرين من الورثة

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان– أردني الجنسية - كان قد أقدم على قتل مواطن سعودي، وذلك بضربه على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / حسن عبدالعزيز عطية نصار – أردني الجنسية - على قتل/ حسين بن جابر بن سالم المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ حسن عبدالعزيز عطية نصار اليوم الثلاثاء ، بتاريخ 1443/7/14هـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجاني أردني والضحية مواطن.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بضرب وخنق وانتهت بجثة
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان– أردني الجنسية - كان قد أقدم على قتل مواطن سعودي، وذلك بضربه على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / حسن عبدالعزيز عطية نصار – أردني الجنسية - على قتل/ حسين بن جابر بن سالم المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ حسن عبدالعزيز عطية نصار اليوم الثلاثاء ، بتاريخ 1443/7/14هـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
02:20 PM

الجاني أردني والضحية مواطن.. القصاص ينهي فصول جريمة بدأت بضرب وخنق وانتهت بجثة

الحكم نفذته الداخلية في جازان اليوم عقب تأجيله في وقت سابق من أجل بلوغ القاصرين من الورثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان– أردني الجنسية - كان قد أقدم على قتل مواطن سعودي، وذلك بضربه على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / حسن عبدالعزيز عطية نصار – أردني الجنسية - على قتل/ حسين بن جابر بن سالم المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ حسن عبدالعزيز عطية نصار اليوم الثلاثاء ، بتاريخ 1443/7/14هـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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