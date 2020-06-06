"أبودية" مخاطباً مرتادي السوشال ميديا: 900 إصابة بالرياض.. أين وعودكم بالالتزام؟ وماذا ستفعلون بنا؟
استنكر المذيع جبريل أبودية تفاقم حالات كورونا بالرياض قبل قليل أثناء اختتامه النشرة متسائلاً: أين وعودكم؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟
وقال بنبرة منكسرة: "لعلكم تابعتم الأرقام ٩٠٠ بالرياض، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشال ميديا؟ .. أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟.إلى اللقاء".
"أبودية" مخاطباً مرتادي السوشال ميديا: 900 إصابة بالرياض.. أين وعودكم بالالتزام؟ وماذا ستفعلون بنا؟
بدر العتيبي
سبق
2020-06-06
استنكر المذيع جبريل أبودية تفاقم حالات كورونا بالرياض قبل قليل أثناء اختتامه النشرة متسائلاً: أين وعودكم؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟
وقال بنبرة منكسرة: "لعلكم تابعتم الأرقام ٩٠٠ بالرياض، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشال ميديا؟ .. أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟.إلى اللقاء".
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
05:37 PM
"أبودية" مخاطباً مرتادي السوشال ميديا: 900 إصابة بالرياض.. أين وعودكم بالالتزام؟ وماذا ستفعلون بنا؟
استنكر المذيع جبريل أبودية تفاقم حالات كورونا بالرياض قبل قليل أثناء اختتامه النشرة متسائلاً: أين وعودكم؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟
وقال بنبرة منكسرة: "لعلكم تابعتم الأرقام ٩٠٠ بالرياض، أين الكلام الذي وعدتم به عبر السوشال ميديا؟ .. أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين؟ ماذا ستفعلون بنا غدٍ؟.إلى اللقاء".