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المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد: ما قررته المملكة بالحج هو عين الحكمة

قرار السعودية توافق مع قواعد الدين في المحافظة على النفس البشرية

أعلنت إدارة الإفتاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد تأييدها للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإقامة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة حفاظاً على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوقيع المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو ورئيس المجلس الأعلى للمجلس الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى.

وأكد البيان أن القرار جاء متوافقاً مع قواعد الدين الإسلامي في المحافظة على النفس البشرية التي هي من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية وجاءت في المرتبة الثانية من الكليات الخمس التي أجمعت الملل على حفظها.

وأضاف البيان أن أدلة الكتاب والسنة تضافرت على ذلك، حيث قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

وختم البيان بالتأكيد على أن ما قامت به المملكة من هذا الإجراء الاحترازي هو عين الحكمة التي أمر بها ديننا الحنيف، وبه يؤدى فرض الكفاية نيابة عن الأمة، سائلين المولى جل وعلا أن يرفع الوباء عن العالم أجمع وأن يجنب بلاد الحرمين الشريفين كل بلاء، وأن يحفظ القائمين على أمرها ويزيدهم توفيقاً وإحساناً.

فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد: ما قررته المملكة بالحج هو عين الحكمة
سبق

أعلنت إدارة الإفتاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد تأييدها للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإقامة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة حفاظاً على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوقيع المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو ورئيس المجلس الأعلى للمجلس الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى.

وأكد البيان أن القرار جاء متوافقاً مع قواعد الدين الإسلامي في المحافظة على النفس البشرية التي هي من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية وجاءت في المرتبة الثانية من الكليات الخمس التي أجمعت الملل على حفظها.

وأضاف البيان أن أدلة الكتاب والسنة تضافرت على ذلك، حيث قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

وختم البيان بالتأكيد على أن ما قامت به المملكة من هذا الإجراء الاحترازي هو عين الحكمة التي أمر بها ديننا الحنيف، وبه يؤدى فرض الكفاية نيابة عن الأمة، سائلين المولى جل وعلا أن يرفع الوباء عن العالم أجمع وأن يجنب بلاد الحرمين الشريفين كل بلاء، وأن يحفظ القائمين على أمرها ويزيدهم توفيقاً وإحساناً.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
03:17 PM

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد: ما قررته المملكة بالحج هو عين الحكمة

قرار السعودية توافق مع قواعد الدين في المحافظة على النفس البشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت إدارة الإفتاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد تأييدها للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإقامة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة حفاظاً على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوقيع المفتي العام للجمهورية الشيخ أحمد النور محمد الحلو ورئيس المجلس الأعلى للمجلس الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى.

وأكد البيان أن القرار جاء متوافقاً مع قواعد الدين الإسلامي في المحافظة على النفس البشرية التي هي من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية وجاءت في المرتبة الثانية من الكليات الخمس التي أجمعت الملل على حفظها.

وأضاف البيان أن أدلة الكتاب والسنة تضافرت على ذلك، حيث قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

وختم البيان بالتأكيد على أن ما قامت به المملكة من هذا الإجراء الاحترازي هو عين الحكمة التي أمر بها ديننا الحنيف، وبه يؤدى فرض الكفاية نيابة عن الأمة، سائلين المولى جل وعلا أن يرفع الوباء عن العالم أجمع وأن يجنب بلاد الحرمين الشريفين كل بلاء، وأن يحفظ القائمين على أمرها ويزيدهم توفيقاً وإحساناً.

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