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بعد تلقيه تحذيراً متقدماً.. مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

نشر الوحدات في الميادين وشغّل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ

طبّقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس، خطة الطوارئ والأمطار المعدة سلفاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت أمس، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة سابقاً احترازياً، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وأفاد الرائد "الشريف" بأنه جرت مباشرة بعض بلاغات التماسّات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار، في حين لم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجية السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تلقيه تحذيراً متقدماً.. مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار
سبق

طبّقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس، خطة الطوارئ والأمطار المعدة سلفاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت أمس، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة سابقاً احترازياً، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وأفاد الرائد "الشريف" بأنه جرت مباشرة بعض بلاغات التماسّات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار، في حين لم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجية السلامة للجميع.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:45 AM

بعد تلقيه تحذيراً متقدماً.. مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

نشر الوحدات في الميادين وشغّل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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طبّقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس، خطة الطوارئ والأمطار المعدة سلفاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت أمس، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة سابقاً احترازياً، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وأفاد الرائد "الشريف" بأنه جرت مباشرة بعض بلاغات التماسّات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار، في حين لم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجية السلامة للجميع.

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