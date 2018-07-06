الأمن العام: "طمبق" المتحرش بالأطفال عبر ألعاب الفيديو مواطن عمره 27 عاماً

قُبِض عليه الساعة 11م أمس وأحيلت القضية للنيابة العامة

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام، أنه تم القبض على المتحرش بالأطفال عبر ألعاب الفيديو المسمى بـ"طمبق"، عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس الخميس، وإيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة، وقال إن المتورط في هذه الجريمة مواطن من مواليد 1412هـ، وأضاف الأمن العام أن القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولويات وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام، في تصريح له "بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام شخص بالتحرش الجنسي بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى "طمبق" وما صدر عن النائب العام بالقبض على المتهم في هذا الجرم المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة وقيم وأخلاق المجتمع الذي عبّر عن استنكاره الشديد لهذه السلوكيات المنحرفة والتحذير منها؛ فقد أسفرت التحريات والبحث الجنائي -بتوفيق الله- عن توفر الأدلة على تورط مواطن من مواليد 1412هـ، في هذه الجريمة، وتم القبض عليه عند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق 21/ 10/ 1439هـ،، وإيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة".

وأكد الأمن العام "أن القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولويات وزارة الداخلية، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تُسَول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وقيمه، والله الهادي إلى سواء السبيل".