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حالات الشفاء من "كورونا" في المملكة تكسر حاجز الـ2000

الرياض في المرتبة الأولى بـ710 أشخاص تعافوا من الفيروس

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ألفيْ حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 2049 حالة حتى الآن.

وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 124 حالة تعافٍ جديدة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 710 حالات، تلتها مكة بـ424 حالة، ثم جدة بـ275 حالة، ثم القطيف بـ172 وبعدها الدمام بـ127 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالات الشفاء من "كورونا" في المملكة تكسر حاجز الـ2000
سبق

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ألفيْ حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 2049 حالة حتى الآن.

وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 124 حالة تعافٍ جديدة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 710 حالات، تلتها مكة بـ424 حالة، ثم جدة بـ275 حالة، ثم القطيف بـ172 وبعدها الدمام بـ127 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:21 PM

حالات الشفاء من "كورونا" في المملكة تكسر حاجز الـ2000

الرياض في المرتبة الأولى بـ710 أشخاص تعافوا من الفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,505

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز ألفيْ حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 2049 حالة حتى الآن.

وسجلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 124 حالة تعافٍ جديدة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 710 حالات، تلتها مكة بـ424 حالة، ثم جدة بـ275 حالة، ثم القطيف بـ172 وبعدها الدمام بـ127 حالة، وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.

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