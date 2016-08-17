تعرَّف عليها.. 7 مشاكل صحية سببها نقص الحديد في الدم

يعني انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء

يؤدي نقص الحديد في الدم إلى ظهور مشاكل صحية عدة عند الإنسان؛ وذلك بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، من الأسباب الشائعة لنقص الحديد في الدم سوء التغذية، وعدم الحصول على العناصر الغذائية المهمة. كما أن بعض الأمراض يمكن أن تسهم في الإصابة بنقص الحديد، مثل التهاب الأمعاء، أو فقدان الدم خلال الدورة الشهرية، أو بسبب حدوث نزيف.

ويؤدي نقص الحديد في الدم إلى المشاكل الصحية الآتية:

* ضيق التنفس: يؤدي نقص الحديد في الدم إلى انخفاض مستويات الأوكسجين في جسم الإنسان، وهذا يعني أن العضلات لن تحصل على الكمية الكافية من الأوكسجين للقيام بأنشطتها الطبيعية. ونتيجة لذلك سوف يزيد معدل التنفس بينما يحاول الجسم الحصول على المزيد من الأوكسجين.

* الصداع والدوار: يتسبب نقص الحديد في عدم وصول كمية كافية من الأوكسجين إلى الدماغ؛ وبالتالي تتضخم الأوعية الدموية؛ وهو ما يؤدي إلى الشعور بالصداع، وفق ما ذكر موقع "ويب طبي".

* خفقان القلب: المستويات المنخفضة من الأوكسجين تعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر؛ وهو ما يؤدي إلى عدم انتظام ضرباته.

* تورم ووجع اللسان والفم: لمن يعاني هذا المرض غالبًا ما يلاحظ انتفاخ لسانه والتهابه، والشعور بألم في الفم.

* تململ الساقين: يؤدي نقص الحديد إلى متلازمة تململ الساق، التي يقصد بها رغبة قوية في تحريك الساقين عند البقاء في وضعية ثابتة. ويمكن أن تسبب شعورًا بالحكة، خاصة في الليل.

* الشعور بالتعب: عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الحديد والأوكسجين فإن الجسم يفقد الطاقة، ويزداد الشعور بالتعب.

* برودة الأطراف: انخفاض كمية الأوكسجين في اليدين والقدمين يتسبب في شعور المريض ببرودة أطرافه حتى خلال الأجواء الحارة.