"الحياة الفطرية" تعقد ورشة لمراجعة ضوابط الصيد المستدام بالمملكة

بمشاركة علماء وخبراء محليين وإقليميين ودوليين

يعقد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يوم غدٍ الأربعاء، ورشة عمل "دراسة الضوابط والمعايير المقترحة للصيد المستدام بالمملكة العربية السعودية" بمشاركة علماء وخبراء محليين وإقليميين ودوليين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، أن ورشة العمل تهدف إلى تحديد الأنواع وتنظيم الآليات والأوقات والكميات لصيد الثدييات والطيور البرية بالمملكة، ومعرفة الوقت المناسب لصيد تلك الكائنات بطريقة لا تؤثر على أعدادها وفترات تكاثرها، وبذلك يتحقق الهدف الأساسي للصيد المستدام.

وأكد أن عقد الورشة يساهم في تحقيق الرؤية الطموحة للإستراتيجية الوطنية للبيئة، وذلك عبر توفير الممكنات، وإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تضمن حماية البيئة واستدامتها، وتعزيز فعالية قطاع البيئة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والشراكة المجتمعية.

وبين أن إعداد ضوابط ومعايير الصيد المستدام بالمملكة تم بمشاركة علماء وخبراء ومهتمين وأصحاب المصلحة في المجال من خلال استعراض ما تم التوصل له من معلومات وأبحاث ومناقشتها معهم للوصول إلى أفضل الممارسات والتوصيات التي تضمن تنظيم واستدامة الصيد بالمملكة، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي.

