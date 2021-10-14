وقال: إننا نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب.

وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.

"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-14 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة. وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا. وقال: إننا نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 04:45 PM

"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة تدمير 11 آلية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" تدمير 11 آلية للحوثيين في العبدية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا.

وقال: إننا نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ المدنيين في العبدية جنوب مأرب.