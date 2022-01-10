النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا الفيروس كاد يُهلك عدداً كبيراً من المصريين.. تعرّف عليه

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطورة فيروس الكبد الوبائي "سي" على صحة المواطنين، لاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد جائحة كورونا.

وتساءل الرئيس المصري: "لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المائة كان ممكن نفقدهم أثناء الجائحة، 10%.. 20% من المصابين، سواء كانت الأمراض المزمنة أو فيروس سي".

وأضاف الرئيس المصري، أثناء مشاركته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديد" ضمن فعاليات اليوم الأول بمنتدى شباب العالم المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من خلال المبادرات الصحية في مصر، أفرزت خريطة صحية للمصريين بشكل قوي، والتخلص من أمراض كانت موجودة في مصر، وكان سيكون لها تأثير سلبي جداً أثناء التصدي لجائحة كورونا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذا الفيروس كاد يُهلك عدداً كبيراً من المصريين.. تعرّف عليه
سبق

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطورة فيروس الكبد الوبائي "سي" على صحة المواطنين، لاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد جائحة كورونا.

وتساءل الرئيس المصري: "لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المائة كان ممكن نفقدهم أثناء الجائحة، 10%.. 20% من المصابين، سواء كانت الأمراض المزمنة أو فيروس سي".

وأضاف الرئيس المصري، أثناء مشاركته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديد" ضمن فعاليات اليوم الأول بمنتدى شباب العالم المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من خلال المبادرات الصحية في مصر، أفرزت خريطة صحية للمصريين بشكل قوي، والتخلص من أمراض كانت موجودة في مصر، وكان سيكون لها تأثير سلبي جداً أثناء التصدي لجائحة كورونا.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
05:20 PM

هذا الفيروس كاد يُهلك عدداً كبيراً من المصريين.. تعرّف عليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,772

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطورة فيروس الكبد الوبائي "سي" على صحة المواطنين، لاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد جائحة كورونا.

وتساءل الرئيس المصري: "لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصوروا كم في المائة كان ممكن نفقدهم أثناء الجائحة، 10%.. 20% من المصابين، سواء كانت الأمراض المزمنة أو فيروس سي".

وأضاف الرئيس المصري، أثناء مشاركته بالجلسة العامة "إنذار للإنسانية وأمل جديد" ضمن فعاليات اليوم الأول بمنتدى شباب العالم المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية من خلال المبادرات الصحية في مصر، أفرزت خريطة صحية للمصريين بشكل قوي، والتخلص من أمراض كانت موجودة في مصر، وكان سيكون لها تأثير سلبي جداً أثناء التصدي لجائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة