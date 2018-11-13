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"العفو الدولية" تسحب جائزة "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار

قالت: إنها لم تعد رمزًا للأمل والدفاع عن حقوق الإنسان ببلادها

أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سحبت جائزة حقوق الإنسان "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي التي منحتها عام 2009، بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، حسب روسيا اليوم.

وأعلنت المنظمة أمس الاثنين أنه "في 11 نوفمبر وجّه كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رسالة إلى أونغ سان سو تشي لإبلاغها بأن المنظمة ستسحب جائزة عام 2009 منها".

وكتب الأمين العام للمنظمة في الرسالة: "بصفتكم سفيرة ضمير لمنظمة العفو الدولية، فقد كان توقعنا هو أنكم ستستمرون في استخدام سلطتكم المعنوية للوقوف ضد الظلم أينما تشاهدونه يقع، وخصوصًا داخل ميانمار نفسها".

وأضاف: "اليوم، نشعر بالاستياء الشديد لأنكم أصبحتم لا تمثلون رمزًا للأمل والشجاعة، والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان. ولا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تبرر وضعكم المستمر كونكم حائزين جائزة سفير الضمير. ولذا، فإننا ببالغ الحزن والأسى نسحب تلك الجائزة منكم".

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"العفو الدولية" تسحب جائزة "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار
سبق

أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سحبت جائزة حقوق الإنسان "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي التي منحتها عام 2009، بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، حسب روسيا اليوم.

وأعلنت المنظمة أمس الاثنين أنه "في 11 نوفمبر وجّه كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رسالة إلى أونغ سان سو تشي لإبلاغها بأن المنظمة ستسحب جائزة عام 2009 منها".

وكتب الأمين العام للمنظمة في الرسالة: "بصفتكم سفيرة ضمير لمنظمة العفو الدولية، فقد كان توقعنا هو أنكم ستستمرون في استخدام سلطتكم المعنوية للوقوف ضد الظلم أينما تشاهدونه يقع، وخصوصًا داخل ميانمار نفسها".

وأضاف: "اليوم، نشعر بالاستياء الشديد لأنكم أصبحتم لا تمثلون رمزًا للأمل والشجاعة، والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان. ولا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تبرر وضعكم المستمر كونكم حائزين جائزة سفير الضمير. ولذا، فإننا ببالغ الحزن والأسى نسحب تلك الجائزة منكم".

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:12 AM

"العفو الدولية" تسحب جائزة "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار

قالت: إنها لم تعد رمزًا للأمل والدفاع عن حقوق الإنسان ببلادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سحبت جائزة حقوق الإنسان "سفير الضمير" من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي التي منحتها عام 2009، بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، حسب روسيا اليوم.

وأعلنت المنظمة أمس الاثنين أنه "في 11 نوفمبر وجّه كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رسالة إلى أونغ سان سو تشي لإبلاغها بأن المنظمة ستسحب جائزة عام 2009 منها".

وكتب الأمين العام للمنظمة في الرسالة: "بصفتكم سفيرة ضمير لمنظمة العفو الدولية، فقد كان توقعنا هو أنكم ستستمرون في استخدام سلطتكم المعنوية للوقوف ضد الظلم أينما تشاهدونه يقع، وخصوصًا داخل ميانمار نفسها".

وأضاف: "اليوم، نشعر بالاستياء الشديد لأنكم أصبحتم لا تمثلون رمزًا للأمل والشجاعة، والدفاع الخالد عن حقوق الإنسان. ولا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تبرر وضعكم المستمر كونكم حائزين جائزة سفير الضمير. ولذا، فإننا ببالغ الحزن والأسى نسحب تلك الجائزة منكم".

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