أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جازان ومحافظات صبيا، أبو عريش، وبيش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، وفرسان، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب. وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.

أجواء الخميس في جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-08 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جازان ومحافظات صبيا، أبو عريش، وبيش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، وفرسان، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 11:27 AM

أجواء الخميس في جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة الأرصاد: حالة تتواصل لـ9 مساءً وتؤدي إلى تدن للرؤية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة جازان ومحافظات صبيا، أبو عريش، وبيش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، وفرسان، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.