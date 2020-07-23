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"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته

أنهى إغلاق استمر 4 أشهر بسبب كورونا

استأنف العراق، اليوم الخميس، الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما اليوم أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس.

وسبق للسلطات العراقية أن خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.

العراق الرحلات الجوية السياحية

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العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته
سبق

استأنف العراق، اليوم الخميس، الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما اليوم أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس.

وسبق للسلطات العراقية أن خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
04:13 PM

العراق يستأنف الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته

أنهى إغلاق استمر 4 أشهر بسبب كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف العراق، اليوم الخميس، الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما اليوم أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من أغسطس.

وسبق للسلطات العراقية أن خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفاة.

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