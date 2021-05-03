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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة

أكّد تضامنه مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان في المملكة، التي تصدّت لها الدفاعات السعودية باعتراضها وتدميرها بنجاح.

وحذّر البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي التي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حلٍ سلمي ينهي مُعاناة الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزّأ من منظومة الأمن القومي العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة
سبق

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان في المملكة، التي تصدّت لها الدفاعات السعودية باعتراضها وتدميرها بنجاح.

وحذّر البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي التي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حلٍ سلمي ينهي مُعاناة الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزّأ من منظومة الأمن القومي العربي.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:49 PM

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة وصواريخ باليستية على المملكة

أكّد تضامنه مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان في المملكة، التي تصدّت لها الدفاعات السعودية باعتراضها وتدميرها بنجاح.

وحذّر البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي التي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حلٍ سلمي ينهي مُعاناة الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزّأ من منظومة الأمن القومي العربي.

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