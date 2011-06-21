النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبرر

دعا البنك المركزي إلى إلزامها بإصدار بيانات بمثل هذه المشكلات

أكّد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن بعض البنوك عندما تتعامل مع مشكلات تحدث للعميل من تجاهل وغير ذلك، لم يصدر أي بنك بياناً توضيحياً يعترف فيه بالتقصير وحدوث الخطأ.

وقال "الوهيبي" لـ"الإخبارية": من كثرة ما تحدث هذه الأخطاء في بعض القطاعات المالية لدى البنوك، فإن العميل يشكّ في كل شيء لديه دون أن يعرف أن المشكلة ليست من عنده، ذلك لأنه لا يكون هناك اعتراف بحدوث الخطأ والتقصير.

وأضاف: يجب أن يقوم البنك المركزي بإصدار إلزام لهذه الجهات المعنية بضرورة إصدار بيان أو تصريح في حال حدوث أي عطل أو مشكلة تقنية أو غير ذلك، خلال مدة لا تتجاوز ساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبرر
سبق

أكّد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن بعض البنوك عندما تتعامل مع مشكلات تحدث للعميل من تجاهل وغير ذلك، لم يصدر أي بنك بياناً توضيحياً يعترف فيه بالتقصير وحدوث الخطأ.

وقال "الوهيبي" لـ"الإخبارية": من كثرة ما تحدث هذه الأخطاء في بعض القطاعات المالية لدى البنوك، فإن العميل يشكّ في كل شيء لديه دون أن يعرف أن المشكلة ليست من عنده، ذلك لأنه لا يكون هناك اعتراف بحدوث الخطأ والتقصير.

وأضاف: يجب أن يقوم البنك المركزي بإصدار إلزام لهذه الجهات المعنية بضرورة إصدار بيان أو تصريح في حال حدوث أي عطل أو مشكلة تقنية أو غير ذلك، خلال مدة لا تتجاوز ساعة.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:43 PM

مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبرر

دعا البنك المركزي إلى إلزامها بإصدار بيانات بمثل هذه المشكلات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
105

أكّد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن بعض البنوك عندما تتعامل مع مشكلات تحدث للعميل من تجاهل وغير ذلك، لم يصدر أي بنك بياناً توضيحياً يعترف فيه بالتقصير وحدوث الخطأ.

وقال "الوهيبي" لـ"الإخبارية": من كثرة ما تحدث هذه الأخطاء في بعض القطاعات المالية لدى البنوك، فإن العميل يشكّ في كل شيء لديه دون أن يعرف أن المشكلة ليست من عنده، ذلك لأنه لا يكون هناك اعتراف بحدوث الخطأ والتقصير.

وأضاف: يجب أن يقوم البنك المركزي بإصدار إلزام لهذه الجهات المعنية بضرورة إصدار بيان أو تصريح في حال حدوث أي عطل أو مشكلة تقنية أو غير ذلك، خلال مدة لا تتجاوز ساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,173
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,333
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,924

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة