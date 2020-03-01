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بعد أول وفاة بـ"كورونا".. "ترامب" يُخضع المسافرين للفحص قبل وبعد الوصول لأمريكا

يسعى إلى تفادي حالة ذعر عام في البلاد

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) بإجراء فحص للمسافرين من دول تعاني معدلاً مرتفعًا بخطر انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم أيضًا، في الوقت الذي تسارع فيه الإدارة الأمريكية لطمأنة الأمريكيين بعد أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا.

وطالب "ترامب" بتكثيف الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض، وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة، وفقًا لـ"رويترز".

وتوفِّي أمريكي في ولاية واشنطن الأمريكية بسبب فيروس كورونا.

وتسابق إدارة "ترامب" الزمن لمكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر، وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة، والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

ترامب فيروس كورونا الجديد

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بعد أول وفاة بـ"كورونا".. "ترامب" يُخضع المسافرين للفحص قبل وبعد الوصول لأمريكا
سبق

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) بإجراء فحص للمسافرين من دول تعاني معدلاً مرتفعًا بخطر انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم أيضًا، في الوقت الذي تسارع فيه الإدارة الأمريكية لطمأنة الأمريكيين بعد أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا.

وطالب "ترامب" بتكثيف الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض، وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة، وفقًا لـ"رويترز".

وتوفِّي أمريكي في ولاية واشنطن الأمريكية بسبب فيروس كورونا.

وتسابق إدارة "ترامب" الزمن لمكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر، وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة، والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:57 PM

بعد أول وفاة بـ"كورونا".. "ترامب" يُخضع المسافرين للفحص قبل وبعد الوصول لأمريكا

يسعى إلى تفادي حالة ذعر عام في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) بإجراء فحص للمسافرين من دول تعاني معدلاً مرتفعًا بخطر انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم أيضًا، في الوقت الذي تسارع فيه الإدارة الأمريكية لطمأنة الأمريكيين بعد أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا.

وطالب "ترامب" بتكثيف الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض، وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة، وفقًا لـ"رويترز".

وتوفِّي أمريكي في ولاية واشنطن الأمريكية بسبب فيروس كورونا.

وتسابق إدارة "ترامب" الزمن لمكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر، وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة، والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

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