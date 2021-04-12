مقتل 5 مدنيين في نيجيريا في هجوم إرهابي نفذته "بوكو حرام"

دمرت 3 منشآت تابعة لمنظمات إغاثة عالمية

قُتل خمسة مدنيين ودمرت ثلاث منشآت تابعة لمنظمات إغاثة عالمية في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي نيجيريا.

وأوضحت السلطات النيجيرية أن خمسة مدنيين قُتلوا من جراء اقتحام عشرات المسلحين من "بوكو حرام" الإرهابية في سيارات تحمل مدافع من العيار الثقيل في بلدة داماسك التابعة لمحافظة بورنو.

وفي السياق نفسه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا، إدوارد كالون، في بيان: "إن ثلاث منشآت تابعة لمنظمات الإغاثة العالمية دُمرت في الهجوم".

