الراجحي يعلن عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي
قال: سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية
أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي.
وقال الراجحي عبر تويتر: تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.
الراجحي يعلن عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-15
أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي.
وقال الراجحي عبر تويتر: تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.
15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:23 PM
الراجحي يعلن عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي
قال: سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية
أعلن وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي.
وقال الراجحي عبر تويتر: تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين #القطاع_الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.