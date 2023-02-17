النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العربي يحدد موعد نصف نهائي الاتحاد والشباب

تقرر أن يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن تُقام مباراة الإياب في جدة.

وستُقام مباراة الذهاب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بتاريخ السادس عشر من شهر مارس.

ويُنتظر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخامس من شهر إبريل المقبل.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال الشباب الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
العربي يحدد موعد نصف نهائي الاتحاد والشباب
سبق

تقرر أن يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن تُقام مباراة الإياب في جدة.

وستُقام مباراة الذهاب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بتاريخ السادس عشر من شهر مارس.

ويُنتظر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخامس من شهر إبريل المقبل.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:29 PM

العربي يحدد موعد نصف نهائي الاتحاد والشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,481

تقرر أن يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن تُقام مباراة الإياب في جدة.

وستُقام مباراة الذهاب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بتاريخ السادس عشر من شهر مارس.

ويُنتظر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخامس من شهر إبريل المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة