العربي يحدد موعد نصف نهائي الاتحاد والشباب

تقرر أن يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن تُقام مباراة الإياب في جدة.

وستُقام مباراة الذهاب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بتاريخ السادس عشر من شهر مارس.

ويُنتظر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الخامس من شهر إبريل المقبل.