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إنفاذاً لتوجيهات الملك.. مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل "أكسجين طبي"

على متنها 2000 أسطوانة تمثل الدفعة الأولى عن طريق مركز الملك سلمان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف ذلك التحرك للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي، بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذاً لتوجيهات الملك.. مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل "أكسجين طبي"
سبق

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف ذلك التحرك للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي، بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
03:10 PM

إنفاذاً لتوجيهات الملك.. مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل "أكسجين طبي"

على متنها 2000 أسطوانة تمثل الدفعة الأولى عن طريق مركز الملك سلمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويهدف ذلك التحرك للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي، بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

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