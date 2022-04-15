وزير الشؤون الاجتماعية القيرغيزي يثمّن العطاء الإنساني للمملكة

أثنى على جهود الندوة العالمية في ظل جائحة كورونا

أثنى وزير الشؤون الاجتماعية والطوارئ في دولة قيرغيزيا، أولوغ بيك كشكوروف؛ على جهود الندوة العالمية وإسهاماتها الإنسانية في ظل جهودها لمكافحة جائحة كورونا.



كما عبر عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على دعمها السخي والعطاء الكريم للشعب السعودي.



جاء ذلك خلال تدشين الحملة التي نفذها مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، الثلاثاء الماضي؛ حيث وزع المكتب أربعة آلاف سلة غذائية على المحتاجين من الفقراء والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين ممن فقدوا أعمالهم جرَّاء الحجر الصحي والبقاء في المنازل.



وتأتي هذه الحملة استجابة لطلبات وزارة الشؤون الاجتماعية وحكام الولايات القيرغيزية، للتخفيف من الآثار السلبية التي خلفتها هذه الجائحة.