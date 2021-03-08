أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيّرات مفخخة، جاءت من مياه البحر، في اعتداء إرهابي جبان، يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية، وتهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

البحرين تدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالسعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08 أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيّرات مفخخة، جاءت من مياه البحر، في اعتداء إرهابي جبان، يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية، وتهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 12:24 AM

البحرين تدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق "أرامكو" بالسعودية في اعتداء إرهابي يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية وتهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة





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أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيّرات مفخخة، جاءت من مياه البحر، في اعتداء إرهابي جبان، يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية، وتهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.