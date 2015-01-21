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نائب جازان يستعرض مع وزير النقل مشاريع الطرق وتطوير ميناء المنطقة

بحث بحضور عدد من المسؤولين مشاريع واحتياجات المرحلة المقبلة

التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم وزير النقلالدكتور نبيل بن محمد العامودي بمقر وزارة النقل، حيث نوه الوزير بدعم الأمير لأعمال الوزارةبالفرع، ومتابعة مشاريع المنطقة التي تعمل منظومة النقل على إنجازها.

جاء ذلك بحضور كل من مساعد الوزير عبدالهادي بن أحمد المنصوري ورئيس الهيئة العامة للموانئالمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي، ومستشار وزير النقلالمهندس هذلول الهذلول ووكيل الوزارة للتنفيذ المهندس عبدالله السليمان.

وجرى خلال اللقاء بحث الأعمال التي يقدمها فرع وزارة النقل بالمنطقة والجهود التي يبذلهاوالمشاريع التي تهم المنطقة وتخدم المواطن، كذلك متابعة الموضوعات التي تخص تطوير العمل فيميناء جازان والخدمات المقدمة، كما بحث مشاريع واحتياجات المنطقة ومحافظاتها للمرحلة المقبلة،بما في ذلك الطرق الزراعية والرفع من كفاءة الطرق الخارجية وصيانتها بشكل مستمر وتوفراشتراطات السلامة فيها من أجل سلامة سالكيها.

في نهاية الاجتماع نوه نائب امير جازان بالدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة لمشاريع النقلبالمنطقة وفق رؤية 2030.

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نائب جازان يستعرض مع وزير النقل مشاريع الطرق وتطوير ميناء المنطقة
سبق

التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم وزير النقلالدكتور نبيل بن محمد العامودي بمقر وزارة النقل، حيث نوه الوزير بدعم الأمير لأعمال الوزارةبالفرع، ومتابعة مشاريع المنطقة التي تعمل منظومة النقل على إنجازها.

جاء ذلك بحضور كل من مساعد الوزير عبدالهادي بن أحمد المنصوري ورئيس الهيئة العامة للموانئالمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي، ومستشار وزير النقلالمهندس هذلول الهذلول ووكيل الوزارة للتنفيذ المهندس عبدالله السليمان.

وجرى خلال اللقاء بحث الأعمال التي يقدمها فرع وزارة النقل بالمنطقة والجهود التي يبذلهاوالمشاريع التي تهم المنطقة وتخدم المواطن، كذلك متابعة الموضوعات التي تخص تطوير العمل فيميناء جازان والخدمات المقدمة، كما بحث مشاريع واحتياجات المنطقة ومحافظاتها للمرحلة المقبلة،بما في ذلك الطرق الزراعية والرفع من كفاءة الطرق الخارجية وصيانتها بشكل مستمر وتوفراشتراطات السلامة فيها من أجل سلامة سالكيها.

في نهاية الاجتماع نوه نائب امير جازان بالدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة لمشاريع النقلبالمنطقة وفق رؤية 2030.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
05:36 PM

نائب جازان يستعرض مع وزير النقل مشاريع الطرق وتطوير ميناء المنطقة

بحث بحضور عدد من المسؤولين مشاريع واحتياجات المرحلة المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم وزير النقلالدكتور نبيل بن محمد العامودي بمقر وزارة النقل، حيث نوه الوزير بدعم الأمير لأعمال الوزارةبالفرع، ومتابعة مشاريع المنطقة التي تعمل منظومة النقل على إنجازها.

جاء ذلك بحضور كل من مساعد الوزير عبدالهادي بن أحمد المنصوري ورئيس الهيئة العامة للموانئالمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي، ومستشار وزير النقلالمهندس هذلول الهذلول ووكيل الوزارة للتنفيذ المهندس عبدالله السليمان.

وجرى خلال اللقاء بحث الأعمال التي يقدمها فرع وزارة النقل بالمنطقة والجهود التي يبذلهاوالمشاريع التي تهم المنطقة وتخدم المواطن، كذلك متابعة الموضوعات التي تخص تطوير العمل فيميناء جازان والخدمات المقدمة، كما بحث مشاريع واحتياجات المنطقة ومحافظاتها للمرحلة المقبلة،بما في ذلك الطرق الزراعية والرفع من كفاءة الطرق الخارجية وصيانتها بشكل مستمر وتوفراشتراطات السلامة فيها من أجل سلامة سالكيها.

في نهاية الاجتماع نوه نائب امير جازان بالدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة لمشاريع النقلبالمنطقة وفق رؤية 2030.

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